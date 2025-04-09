Во Владивостоке осудили семерых членов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Во Владивостоке семь членов "Свидетелей Иеговы" получили сроки до семи лет
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Суд во Владивостоке приговорил к срокам от трех до семи лет лишения свободы семерых участников местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает в среду объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
Как установлено судом, с июля по октябрь 2017 года семеро местных жителей организовывали во Владивостоке собрания, на которых участники читали и обсуждали запрещенную литературу, направленную на религиозную рознь и ненависть, содержащую манипулятивные лингвистические и психологические приемы, направленные на формирование негативных установок в отношении представителей иных религий, а также собирали пожертвования для деятельности организации.
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"Приговором суда от 3 февраля 2025 года двое подсудимых признаны виновными по части 1 статьи 282.2 УК РФ, им назначено наказание в виде семи лет и шести лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год; остальным подсудимым, признанным виновными по части 2 статьи 282.2 УК РФ, назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок от трех лет до трех лет четырех месяцев, с испытательным сроком три года, с ограничением свободы на шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
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