https://ria.ru/20250409/vladivostok-2010141491.html

Во Владивостоке осудили семерых членов ячейки "Свидетелей Иеговы"*

Во Владивостоке осудили семерых членов ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 09.04.2025

Во Владивостоке осудили семерых членов ячейки "Свидетелей Иеговы"*

Суд во Владивостоке приговорил к срокам от трех до семи лет лишения свободы семерых участников местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской религиозной... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T04:02:00+03:00

2025-04-09T04:02:00+03:00

2025-04-09T04:02:00+03:00

происшествия

россия

владивосток

свидетели иеговы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Суд во Владивостоке приговорил к срокам от трех до семи лет лишения свободы семерых участников местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает в среду объединённая пресс-служба судебной системы Приморья. Как установлено судом, с июля по октябрь 2017 года семеро местных жителей организовывали во Владивостоке собрания, на которых участники читали и обсуждали запрещенную литературу, направленную на религиозную рознь и ненависть, содержащую манипулятивные лингвистические и психологические приемы, направленные на формирование негативных установок в отношении представителей иных религий, а также собирали пожертвования для деятельности организации. "Приговором суда от 3 февраля 2025 года двое подсудимых признаны виновными по части 1 статьи 282.2 УК РФ, им назначено наказание в виде семи лет и шести лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год; остальным подсудимым, признанным виновными по части 2 статьи 282.2 УК РФ, назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок от трех лет до трех лет четырех месяцев, с испытательным сроком три года, с ограничением свободы на шесть месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России

https://ria.ru/20240419/lnr-1941110540.html

https://ria.ru/20241221/sekta-1990558563.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, владивосток, свидетели иеговы