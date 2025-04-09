https://ria.ru/20250409/vklady-2010161763.html

Российские банки понизили ставки по вкладам

Российские банки понизили ставки по вкладам - РИА Новости, 09.04.2025

Российские банки понизили ставки по вкладам

Россельхозбанк и Т-Банк понизили ставки по вкладам в рублях, Совкомбанк понизил ставки по вкладам в юанях, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:18:00+03:00

2025-04-09T09:18:00+03:00

2025-04-09T09:18:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россельхозбанк и Т-Банк понизили ставки по вкладам в рублях, Совкомбанк понизил ставки по вкладам в юанях, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. Сбербанк с 11 апреля снижает ставки по своим основным вкладам ("Лучший%" и "СберВклад") на 1 процентный пункт - максимальная для обычных клиентов будет составлять 20% годовых вместо текущего 21%, сообщили ранее в крупнейшем российском банке. "Россельхозбанк во всех сегментах понизил ставки по закрытым вкладам в рублях на сроке 6 месяцев", - говорится в сообщении Marcs. Отмечается, что ставки понижены на 1,35-1,5 процентного пункта, до 18,55-19,5% в массовом сегменте и до 18,75-19,5% в массовом высокодоходном сегменте. В вип-сегменте ставки по вкладам понижены на 0,45-0,5 процентного пункта, до 20,6-21,5%. Также максимальная ставка по вкладам в Россельхозбанке понижена на 0,5 процентного пункта, до 20,5%, по вкладам "Новые деньги" на сроке 3 месяца, а базовая ставка понижена на 1,5 процентного пункта, до 19,5% (на сроки 3 и 6 месяцев). Максимальная ставка в массовом высокодоходном сегменте понижена на 1 процентный пункт, до 20% (вклады на 3 месяца), указывается в сообщении. "Т-Банк понизил ставки по вкладам в рублях на сроке 2 месяца на 1-2,03 п.п., до 17-19,15%. Максимальная ставка понижена на 1,88 п.п., до 19,3% (вклады на 3 месяца, с капитализацией)", - также говорится в сообщении. В отношении Совкомбанка отмечается, что банк в массовом высокодоходном и вип-сегментах понизил ставки по вкладам в юанях на всех сроках на 2,4-3,5 процентного пункта, до 1,5-3,1% и до 1,5-3,3% соответственно. Максимальная ставка понижена на 2,7 процентного пункта, до 3,1% (на сроки 12 и 24 месяца), в массовом высокодоходном сегменте и на 2,8 процентного пункта, до 3,3% (12 и 24 месяца), в вип-сегменте.

https://ria.ru/20250403/vklad-2008971625.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россельхозбанк, совкомбанк, сбербанк россии, россия