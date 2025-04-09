Грызлов: договор о признании виз РФ и Белоруссии поможет привлечь туристов
Грызлов: признание виз России и Белоруссии привлечет туристов из третьих стран
Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз открывает новые перспективы для продвижения совместного туристического продукта среди отдыхающих из третьих стран.
"Одиннадцатого января 2025 года вступило в силу российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-участников договора о создании Союзного государства. Это открывает новые перспективы для продвижения совместного туристического продукта среди отдыхающих из третьих стран", - сообщил посол в приветствии участникам и организаторам Белорусско-российского туристического конгресса, который проходит в Минске. Приветствие дипломата было зачитано на пленарном заседании конгресса.
Он заявил, что это во многом эпохальное событие, которое "не осталось незамеченным со стороны представителей туриндустрии".
Грызлов добавил, что дополнительным подспорьем в плане использования потенциала российских и белорусских регионов по приему иностранных туристов призван стать организуемый в Смоленске Туристический информационный центр Союзного государства. Он пояснил, что это будет единая площадка для выработки предложений и обмена информацией.
"На повестке дня также – открытие такого учреждения и на территории Беларуси", – сообщил Грызлов.
Одиннадцатого января 2025 года вступило в силу белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз. Подписанное 19 июня 2020 года соглашение регулирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства совместной границы государств - участников договора о создании Союзного государства, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан Белоруссии и России. В соответствии с соглашением стороны взаимно признают визы, дающие право на въезд и пребывание на территории Белоруссии и РФ, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства. Въезд на территории Белоруссии и России возможен как через международные пункты пропуска через госграницу, так и непосредственно по используемым путям международного железнодорожного и воздушного сообщений, а также на путях автомобильного сообщения на шести участках.
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков в марте заявил, что проблем во взаимодействии с российскими коллегами по реализации белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз нет. По его словам, обмен информацией идет в режиме онлайн: есть специальная программа, с помощью которой стороны обмениваются информацией в том числе и о лицах, въезд которых нежелателен на территорию Союзного государства.