https://ria.ru/20250409/vina-2010305285.html
Курьер Паскарь не признал вину в покушении на Прозорова
Курьер Паскарь не признал вину в покушении на Прозорова - РИА Новости, 09.04.2025
Курьер Паскарь не признал вину в покушении на Прозорова
Курьер Иван Паскарь не признает вину в покушении на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова, заявил РИА Новости адвокат обвиняемого Муслим Джамалутдинов. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:06:00+03:00
2025-04-09T17:06:00+03:00
2025-04-09T17:06:00+03:00
происшествия
москва
литва
ростислав журавлев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский городской суд
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991621341_0:83:700:477_1920x0_80_0_0_edb5627f59a87d95f9c6cd98d07cedd3.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь не признает вину в покушении на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова, заявил РИА Новости адвокат обвиняемого Муслим Джамалутдинов. "Паскарь Иван Иванович вину в совершении террористического акта и перевозке каких-либо взрывных устройств и взрывчатых веществ не признает в полном объеме", - рассказал защитник. В судебных документах, ранее попавших в распоряжение РИА Новости, утверждалось, что Паскарь, который, по версии следствия, доставил посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на Прозорова, признал вину и помогает расследованию дела. В среду Мосгорсуд продлил на три месяца арест Паскарю и Владимиру Головченко. Под стражей также находится Ростислав Журавлев, еще двое фигурантов арестованы заочно. По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Росфинмониторинг внес Паскаря в перечень террористов и экстремистов 25 марта 2025 года. Суд арестовал его имущество.
https://ria.ru/20250327/sud-2007602014.html
https://ria.ru/20250409/prozorov-2010274344.html
москва
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991621341_0:0:701:525_1920x0_80_0_0_6176e54893aba21207ba9dea8bc70f1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, литва, ростислав журавлев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, служба безопасности украины
Происшествия, Москва, Литва, Ростислав Журавлев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский городской суд, Служба безопасности Украины
Курьер Паскарь не признал вину в покушении на Прозорова
Курьер Паскарь не признал вину в покушении на экс-полковника СБУ Прозорова