https://ria.ru/20250409/vina-2010305285.html

Курьер Паскарь не признал вину в покушении на Прозорова

Курьер Паскарь не признал вину в покушении на Прозорова - РИА Новости, 09.04.2025

Курьер Паскарь не признал вину в покушении на Прозорова

Курьер Иван Паскарь не признает вину в покушении на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова, заявил РИА Новости адвокат обвиняемого Муслим Джамалутдинов. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:06:00+03:00

2025-04-09T17:06:00+03:00

2025-04-09T17:06:00+03:00

происшествия

москва

литва

ростислав журавлев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московский городской суд

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь не признает вину в покушении на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова, заявил РИА Новости адвокат обвиняемого Муслим Джамалутдинов. "Паскарь Иван Иванович вину в совершении террористического акта и перевозке каких-либо взрывных устройств и взрывчатых веществ не признает в полном объеме", - рассказал защитник. В судебных документах, ранее попавших в распоряжение РИА Новости, утверждалось, что Паскарь, который, по версии следствия, доставил посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на Прозорова, признал вину и помогает расследованию дела. В среду Мосгорсуд продлил на три месяца арест Паскарю и Владимиру Головченко. Под стражей также находится Ростислав Журавлев, еще двое фигурантов арестованы заочно. По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Росфинмониторинг внес Паскаря в перечень террористов и экстремистов 25 марта 2025 года. Суд арестовал его имущество.

https://ria.ru/20250327/sud-2007602014.html

https://ria.ru/20250409/prozorov-2010274344.html

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происшествия, москва, литва, ростислав журавлев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, служба безопасности украины