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Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары - РИА Новости, 09.04.2025
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14:54 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/vengrija-2010258016.html
Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары
Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары - РИА Новости, 09.04.2025
Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары
Венгрия проголосует против введения ответных пошлин Евросоюза на американские товары, потому что это приведет к повышению цен на европейском рынке, заявил... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:54:00+03:00
2025-04-09T14:54:00+03:00
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венгрия
брюссель
петер сийярто
дональд трамп
евросоюз
facebook
введение трампом пошлин на импорт
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БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Венгрия проголосует против введения ответных пошлин Евросоюза на американские товары, потому что это приведет к повышению цен на европейском рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Если ЕС тоже введет пошлины, это будет не лучшим ответом на пошлины, введенные американцами. Хорошим ответом будут переговоры. Поэтому венгерское правительство сегодня в Брюсселе проголосует против введения ответных пошлин ЕС на американские товары. Европейские пошлины только ухудшат ситуацию, вызвав рост цен, мы хотим уберечь венгерский народ от этого повышения цен", - заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, Еврокомиссия уже составила список американских товаров, на которые будут распространяться пошлины, среди них контактные линзы, стройматериалы и косметика, Венгрии повышение цен на эти продукты обошлось бы в 44 миллиона евро. Ранее Сийярто сообщил, что представитель "одной из крупнейших стран ЕС" на встрече министров торговли сообщества предложил отложить введение новых пошлин против товаров из США. Единства по вопросу введения новых пошлин на американские товары в Евросоюзе нет, но торговой войны с США не хочет никто, отметил глава венгерского МИД. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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сша, венгрия, брюссель, петер сийярто, дональд трамп, евросоюз, facebook, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Евросоюз, Facebook, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары

Сийярто: Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС против США

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Венгрия проголосует против введения ответных пошлин Евросоюза на американские товары, потому что это приведет к повышению цен на европейском рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если ЕС тоже введет пошлины, это будет не лучшим ответом на пошлины, введенные американцами. Хорошим ответом будут переговоры. Поэтому венгерское правительство сегодня в Брюсселе проголосует против введения ответных пошлин ЕС на американские товары. Европейские пошлины только ухудшат ситуацию, вызвав рост цен, мы хотим уберечь венгерский народ от этого повышения цен", - заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, Еврокомиссия уже составила список американских товаров, на которые будут распространяться пошлины, среди них контактные линзы, стройматериалы и косметика, Венгрии повышение цен на эти продукты обошлось бы в 44 миллиона евро.
Ранее Сийярто сообщил, что представитель "одной из крупнейших стран ЕС" на встрече министров торговли сообщества предложил отложить введение новых пошлин против товаров из США. Единства по вопросу введения новых пошлин на американские товары в Евросоюзе нет, но торговой войны с США не хочет никто, отметил глава венгерского МИД.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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СШАВенгрияБрюссельПетер СийяртоДональд ТрампЕвросоюзFacebookВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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