https://ria.ru/20250409/vengrija-2010258016.html

Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары

Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары - РИА Новости, 09.04.2025

Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары

Венгрия проголосует против введения ответных пошлин Евросоюза на американские товары, потому что это приведет к повышению цен на европейском рынке, заявил... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:54:00+03:00

2025-04-09T14:54:00+03:00

2025-04-09T14:54:00+03:00

сша

венгрия

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БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Венгрия проголосует против введения ответных пошлин Евросоюза на американские товары, потому что это приведет к повышению цен на европейском рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Если ЕС тоже введет пошлины, это будет не лучшим ответом на пошлины, введенные американцами. Хорошим ответом будут переговоры. Поэтому венгерское правительство сегодня в Брюсселе проголосует против введения ответных пошлин ЕС на американские товары. Европейские пошлины только ухудшат ситуацию, вызвав рост цен, мы хотим уберечь венгерский народ от этого повышения цен", - заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, Еврокомиссия уже составила список американских товаров, на которые будут распространяться пошлины, среди них контактные линзы, стройматериалы и косметика, Венгрии повышение цен на эти продукты обошлось бы в 44 миллиона евро. Ранее Сийярто сообщил, что представитель "одной из крупнейших стран ЕС" на встрече министров торговли сообщества предложил отложить введение новых пошлин против товаров из США. Единства по вопросу введения новых пошлин на американские товары в Евросоюзе нет, но торговой войны с США не хочет никто, отметил глава венгерского МИД. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009863841.html

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