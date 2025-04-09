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В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения - РИА Новости, 09.04.2025
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03:53 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/venesuela-2010140998.html
В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения
В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения - РИА Новости, 09.04.2025
В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:53:00+03:00
2025-04-09T03:53:00+03:00
венесуэла
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МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране. "Чтобы всесторонне защитить все производственные секторы и гарантировать равновесие, гармонию, потенциал, устойчивость и восстановление перед лицом обстоятельств, с которыми сталкивается мир, сегодня, 8 апреля, я подписываю указ об экономическом чрезвычайном положении, который уполномочивает меня на два месяца действовать и осуществлять различные формы государственной политики", - сказал Мадуро, выступление которого транслировало правительство страны. Согласно указу, который передан вице-президенту для ратификации в парламенте, правительство планирует консолидировать налоговые сборы, установить механизмы госзакупок отечественной продукции в рамках импортозамещения и стимулировать внутренние и международные инвестиции. Срок действия документа составит 60 дней с момента публикации в официальном вестнике.
https://ria.ru/20250325/venesuela-2007085027.html
https://ria.ru/20250331/vitse-prezident-2008309117.html
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венесуэла, николас мадуро, в мире
Венесуэла, Николас Мадуро, В мире
В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения

Мадуро ввел в Венесуэле режим экономического чрезвычайного положения на 60 дней

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Каракаса
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране.
"Чтобы всесторонне защитить все производственные секторы и гарантировать равновесие, гармонию, потенциал, устойчивость и восстановление перед лицом обстоятельств, с которыми сталкивается мир, сегодня, 8 апреля, я подписываю указ об экономическом чрезвычайном положении, который уполномочивает меня на два месяца действовать и осуществлять различные формы государственной политики", - сказал Мадуро, выступление которого транслировало правительство страны.
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Согласно указу, который передан вице-президенту для ратификации в парламенте, правительство планирует консолидировать налоговые сборы, установить механизмы госзакупок отечественной продукции в рамках импортозамещения и стимулировать внутренние и международные инвестиции.
Срок действия документа составит 60 дней с момента публикации в официальном вестнике.
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