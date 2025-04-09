https://ria.ru/20250409/venesuela-2010140998.html

В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения

В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения - РИА Новости, 09.04.2025

В Венесуэле ввели режим экономического чрезвычайного положения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T03:53:00+03:00

2025-04-09T03:53:00+03:00

2025-04-09T03:53:00+03:00

венесуэла

николас мадуро

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МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране. "Чтобы всесторонне защитить все производственные секторы и гарантировать равновесие, гармонию, потенциал, устойчивость и восстановление перед лицом обстоятельств, с которыми сталкивается мир, сегодня, 8 апреля, я подписываю указ об экономическом чрезвычайном положении, который уполномочивает меня на два месяца действовать и осуществлять различные формы государственной политики", - сказал Мадуро, выступление которого транслировало правительство страны. Согласно указу, который передан вице-президенту для ратификации в парламенте, правительство планирует консолидировать налоговые сборы, установить механизмы госзакупок отечественной продукции в рамках импортозамещения и стимулировать внутренние и международные инвестиции. Срок действия документа составит 60 дней с момента публикации в официальном вестнике.

https://ria.ru/20250325/venesuela-2007085027.html

https://ria.ru/20250331/vitse-prezident-2008309117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венесуэла, николас мадуро, в мире