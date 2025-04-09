В метавселенной ВДНХ запустили виртуальную прогулку по выставке "Россия"
МетаВДНХ запустила виртуальную прогулку по шести павильонам выставки "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Павильон №59 на выставке "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Шесть павильонов международной выставки-форума "Россия" можно виртуально посетить в метавселенной ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
"В метавселенной ВДНХ теперь можно отправиться на виртуальную прогулку по шести павильонам международной выставки-форума "Россия", которая проходила на территории главной выставки страны с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года. В МетаВДНХ все желающие могут осмотреть экспозиции павильонов "СИБУР. Дом полимеров", "Умный город", "Первые в России - стране возможностей", "Сбер", "ВЭБ.РФ" и "Умные финансы", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что при работе над виртуальными копиями павильонов разработчики стремились сохранить информативность экспонатов: в залах доступны видео- и аудиосопровождение, а все представленные объекты воссозданы с большим вниманием к деталям и текстурам. При этом перед началом прогулки каждый посетитель может настроить свой аватар – выбрать одежду, прическу, черты лица персонажа.
"Создание виртуальных копий выставочных пространств – это не только возможность передачи образовательной и познавательной информации, но и новый способ сохранения истории и продвижения туристических и культурных проектов. За восемь месяцев работы выставки "Россия" ее посетили более 18,5 миллионов человек. Теперь некоторые ее павильоны "продолжают работу" в метавселенной. В оцифрованных зданиях доступны интерактивные экспонаты и информация о них, а для полного погружения в большинстве залов можно включить аудиогиды времен проведения выставки. Благодаря интеграции виртуальных экспозиций в метавселенную мы можем сделать масштабные мероприятия доступными для жителей со всех уголков страны, протестировать различные форматы интерактивных проектов с образовательным и историческим контентом", - добавили в пресс-службе.