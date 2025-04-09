https://ria.ru/20250409/uyazvimost-2010141163.html

"Фронт быстро обрушится": в США выявили уязвимость в зоне СВО

"Фронт быстро обрушится": в США выявили уязвимость в зоне СВО - РИА Новости, 09.04.2025

"Фронт быстро обрушится": в США выявили уязвимость в зоне СВО

Неудачные наступательные действия Киева ставят весь фронт в уязвимое положение, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T03:56:00+03:00

2025-04-09T03:56:00+03:00

2025-04-09T04:47:00+03:00

в мире

курская область

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дэниел дэвис

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. Неудачные наступательные действия Киева ставят весь фронт в уязвимое положение, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."Каждый раз, когда украинцы начинают наступление, <…> они достигают минимальных результатов, а затем вынуждены отступать <…> Сейчас у них минимальная территория под контролем в Курской области, идут бои <…> В случае начала наступления России с нескольких направлений, фронт просто обрушится", — сказал он.Аналитик также отметил, что, несмотря на продолжающиеся бои в Курской области и попытки ВСУ ослабить давление на фронт в Донбассе, шансов на успех у них нет. По мнению аналитика, сейчас наступило временное затишье перед бурей.Согласно сводке Министерства обороны России за 8 апреля, подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Гуево в приграничном районе Курской области. Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области.Украина за прошедшие сутки потеряла на разных направлениях СВО до 1265 военнослужащих.

https://ria.ru/20250408/ukraina-2010098634.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, курская область, россия, дэниел дэвис, вооруженные силы украины