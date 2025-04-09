Рейтинг@Mail.ru
"Фронт быстро обрушится": в США выявили уязвимость в зоне СВО - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:56 09.04.2025 (обновлено: 04:47 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/uyazvimost-2010141163.html
"Фронт быстро обрушится": в США выявили уязвимость в зоне СВО
"Фронт быстро обрушится": в США выявили уязвимость в зоне СВО - РИА Новости, 09.04.2025
"Фронт быстро обрушится": в США выявили уязвимость в зоне СВО
Неудачные наступательные действия Киева ставят весь фронт в уязвимое положение, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:56:00+03:00
2025-04-09T04:47:00+03:00
в мире
курская область
россия
дэниел дэвис
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005439368_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_f686983f9f7d8517e353aab4766fc5cb.jpg
МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. Неудачные наступательные действия Киева ставят весь фронт в уязвимое положение, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."Каждый раз, когда украинцы начинают наступление, &lt;…&gt; они достигают минимальных результатов, а затем вынуждены отступать &lt;…&gt; Сейчас у них минимальная территория под контролем в Курской области, идут бои &lt;…&gt; В случае начала наступления России с нескольких направлений, фронт просто обрушится", — сказал он.Аналитик также отметил, что, несмотря на продолжающиеся бои в Курской области и попытки ВСУ ослабить давление на фронт в Донбассе, шансов на успех у них нет. По мнению аналитика, сейчас наступило временное затишье перед бурей.Согласно сводке Министерства обороны России за 8 апреля, подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Гуево в приграничном районе Курской области. Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области.Украина за прошедшие сутки потеряла на разных направлениях СВО до 1265 военнослужащих.
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010098634.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005439368_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_24b3756bf9a5cb69c7f6694d3eef7a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, россия, дэниел дэвис, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Фронт быстро обрушится": в США выявили уязвимость в зоне СВО

Полковник Дэвис: если Россия начнет наступление, украинский фронт обрушится

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. Неудачные наступательные действия Киева ставят весь фронт в уязвимое положение, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.
"Каждый раз, когда украинцы начинают наступление, <…> они достигают минимальных результатов, а затем вынуждены отступать <…> Сейчас у них минимальная территория под контролем в Курской области, идут бои <…> В случае начала наступления России с нескольких направлений, фронт просто обрушится", — сказал он.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Офицер ВСУ раскрыл, что случилось с украинскими командирами в зоне СВО
Вчера, 18:35
Аналитик также отметил, что, несмотря на продолжающиеся бои в Курской области и попытки ВСУ ослабить давление на фронт в Донбассе, шансов на успех у них нет. По мнению аналитика, сейчас наступило временное затишье перед бурей.
Согласно сводке Министерства обороны России за 8 апреля, подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Гуево в приграничном районе Курской области. Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области.
Украина за прошедшие сутки потеряла на разных направлениях СВО до 1265 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияДэниел ДэвисВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала