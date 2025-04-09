https://ria.ru/20250409/usa-2010200603.html

Захарова объяснила, что значит решение США по тарифам

Захарова объяснила, что значит решение США по тарифам - РИА Новости, 09.04.2025

Захарова объяснила, что значит решение США по тарифам

Последние тарифные решения Белого дома, которые нарушают основополагающие правила ВТО, продемонстрировали, что Вашингтон более не считает себя связанным нормами РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:07:00+03:00

2025-04-09T12:07:00+03:00

2025-04-09T12:16:00+03:00

сша

россия

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Последние тарифные решения Белого дома, которые нарушают основополагающие правила ВТО, продемонстрировали, что Вашингтон более не считает себя связанным нормами международного торгового права, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Последние тарифные решения Белого дома, которые идут вразрез или вопреки, нарушают основополагающие правила ВТО, продемонстрировали, что Вашингтон более не считает себя связанным нормами международного торгового права. Легальной процедуре ВТО - существует такая специальная процедура внутри ВТО, предусмотренного для вынужденного повышения тарифов, США предпочли односторонний тарифный протекционизм", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

сша

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)