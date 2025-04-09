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Захарова объяснила, что значит решение США по тарифам - РИА Новости, 09.04.2025
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12:07 09.04.2025 (обновлено: 12:16 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/usa-2010200603.html
Захарова объяснила, что значит решение США по тарифам
Захарова объяснила, что значит решение США по тарифам - РИА Новости, 09.04.2025
Захарова объяснила, что значит решение США по тарифам
Последние тарифные решения Белого дома, которые нарушают основополагающие правила ВТО, продемонстрировали, что Вашингтон более не считает себя связанным нормами РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:07:00+03:00
2025-04-09T12:16:00+03:00
сша
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Последние тарифные решения Белого дома, которые нарушают основополагающие правила ВТО, продемонстрировали, что Вашингтон более не считает себя связанным нормами международного торгового права, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Последние тарифные решения Белого дома, которые идут вразрез или вопреки, нарушают основополагающие правила ВТО, продемонстрировали, что Вашингтон более не считает себя связанным нормами международного торгового права. Легальной процедуре ВТО - существует такая специальная процедура внутри ВТО, предусмотренного для вынужденного повышения тарифов, США предпочли односторонний тарифный протекционизм", - заявила Захарова.
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сша, россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова объяснила, что значит решение США по тарифам

Захарова: США не считают себя связанными нормами международного торгового права

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Последние тарифные решения Белого дома, которые нарушают основополагающие правила ВТО, продемонстрировали, что Вашингтон более не считает себя связанным нормами международного торгового права, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Последние тарифные решения Белого дома, которые идут вразрез или вопреки, нарушают основополагающие правила ВТО, продемонстрировали, что Вашингтон более не считает себя связанным нормами международного торгового права. Легальной процедуре ВТО - существует такая специальная процедура внутри ВТО, предусмотренного для вынужденного повышения тарифов, США предпочли односторонний тарифный протекционизм", - заявила Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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