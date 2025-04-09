Захарова объяснила, что значит решение США по тарифам
Захарова: США не считают себя связанными нормами международного торгового права
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Последние тарифные решения Белого дома, которые нарушают основополагающие правила ВТО, продемонстрировали, что Вашингтон более не считает себя связанным нормами международного торгового права, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Последние тарифные решения Белого дома, которые идут вразрез или вопреки, нарушают основополагающие правила ВТО, продемонстрировали, что Вашингтон более не считает себя связанным нормами международного торгового права. Легальной процедуре ВТО - существует такая специальная процедура внутри ВТО, предусмотренного для вынужденного повышения тарифов, США предпочли односторонний тарифный протекционизм", - заявила Захарова.
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