"Кровавый штурм". В Раде призвали молиться из-за происходящего на Украине
Депутат Рады Дмитрук: наемникам Зеленского не позволили осквернить храм
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Прихожане УПЦ в Черновицкой области помешали боевикам захватить храм, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Кровавый штурм Николаевского храма в Черновицкой области завершился неудачей для боевиков. Прихожане УПЦ отстояли храм, не позволив наемникам Зеленского осквернять святыню с оружием в руках. И это уже третий храм, который наши верующие без дубинок, а только с молитвословом в руках, отстаивают от вооруженной толпы на сегодняшний день", — написал он.
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Депутат призвал молиться и предупредил о возможных попытках рейдерских захватов в других украинских храмах.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Против некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.