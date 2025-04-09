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"Кровавый штурм". В Раде призвали молиться из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 09.04.2025
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Религия
 
14:56 09.04.2025 (обновлено: 16:52 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ukraine-2010259434.html
"Кровавый штурм". В Раде призвали молиться из-за происходящего на Украине
"Кровавый штурм". В Раде призвали молиться из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 09.04.2025
"Кровавый штурм". В Раде призвали молиться из-за происходящего на Украине
Прихожане УПЦ в Черновицкой области помешали боевикам захватить храм, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:56:00+03:00
2025-04-09T16:52:00+03:00
религия
украина
черновицкая область
владимир зеленский
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Прихожане УПЦ в Черновицкой области помешали боевикам захватить храм, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Кровавый штурм Николаевского храма в Черновицкой области завершился неудачей для боевиков. Прихожане УПЦ отстояли храм, не позволив наемникам Зеленского осквернять святыню с оружием в руках. И это уже третий храм, который наши верующие без дубинок, а только с молитвословом в руках, отстаивают от вооруженной толпы на сегодняшний день", — написал он.Депутат призвал молиться и предупредил о возможных попытках рейдерских захватов в других украинских храмах.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Против некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250409/zelenskiy-2010249310.html
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украина, черновицкая область, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире
Религия, Украина, Черновицкая область, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, В мире
"Кровавый штурм". В Раде призвали молиться из-за происходящего на Украине

Депутат Рады Дмитрук: наемникам Зеленского не позволили осквернить храм

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Прихожане УПЦ в Черновицкой области помешали боевикам захватить храм, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Кровавый штурм Николаевского храма в Черновицкой области завершился неудачей для боевиков. Прихожане УПЦ отстояли храм, не позволив наемникам Зеленского осквернять святыню с оружием в руках. И это уже третий храм, который наши верующие без дубинок, а только с молитвословом в руках, отстаивают от вооруженной толпы на сегодняшний день", — написал он.
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Депутат призвал молиться и предупредил о возможных попытках рейдерских захватов в других украинских храмах.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Против некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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РелигияУкраинаЧерновицкая областьВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьВ мире
 
 
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