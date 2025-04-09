https://ria.ru/20250409/ukraina-2010344363.html

Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области

Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 09.04.2025

Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области

Раскольники из "ПЦУ" захватили Успенский храм Украинской православной церкви в селе Старые Безрадичи Киевской области, сообщается на сайте Русской православной... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T20:43:00+03:00

2025-04-09T20:43:00+03:00

2025-04-09T20:43:00+03:00

религия

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Раскольники из "ПЦУ" захватили Успенский храм Украинской православной церкви в селе Старые Безрадичи Киевской области, сообщается на сайте Русской православной церкви. "Восьмого апреля 2025 года произошел захват сторонниками "ПЦУ" Успенского храма в селе Старые Безрадичи Киевской области. Вместе с рейдерами был секретарь Переяславско-Вишневской епархии "ПЦУ" "игумен" Викентий Козак", - говорится в сообщении. Как сообщается на сайте РПЦ, 10 апреля на территории храма собираются провести субботник, а первое "богослужение" "ПЦУ" планирует провести 13 апреля. "Восьмого июня 2024 года жители села Старые Безрадичи проголосовали за присоединение прихода к "ПЦУ", а 31 июля того же года Успенский приход юридически перевели в организацию раскольников. Голосовала ли при этом религиозная община канонической Украинской Православной Церкви, не сообщается", - отметили в РПЦ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010134647.html

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киевская область, украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)