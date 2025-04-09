Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области
Раскольники из ПЦУ захватили Успенский храм УПЦ в киевском селе Старые Безрадичи
© Фото : соцсетиРаскольники из "ПЦУ" захватили Успенский храм Украинской православной церкви в селе Старые Безрадичи Киевской области
© Фото : соцсети
Раскольники из "ПЦУ" захватили Успенский храм Украинской православной церкви в селе Старые Безрадичи Киевской области
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Раскольники из "ПЦУ" захватили Успенский храм Украинской православной церкви в селе Старые Безрадичи Киевской области, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"Восьмого апреля 2025 года произошел захват сторонниками "ПЦУ" Успенского храма в селе Старые Безрадичи Киевской области. Вместе с рейдерами был секретарь Переяславско-Вишневской епархии "ПЦУ" "игумен" Викентий Козак", - говорится в сообщении.
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Как сообщается на сайте РПЦ, 10 апреля на территории храма собираются провести субботник, а первое "богослужение" "ПЦУ" планирует провести 13 апреля.
"Восьмого июня 2024 года жители села Старые Безрадичи проголосовали за присоединение прихода к "ПЦУ", а 31 июля того же года Успенский приход юридически перевели в организацию раскольников. Голосовала ли при этом религиозная община канонической Украинской Православной Церкви, не сообщается", - отметили в РПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.