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Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 09.04.2025
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Религия
 
20:43 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010344363.html
Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области
Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 09.04.2025
Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области
Раскольники из "ПЦУ" захватили Успенский храм Украинской православной церкви в селе Старые Безрадичи Киевской области, сообщается на сайте Русской православной... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T20:43:00+03:00
2025-04-09T20:43:00+03:00
религия
киевская область
украина
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Раскольники из "ПЦУ" захватили Успенский храм Украинской православной церкви в селе Старые Безрадичи Киевской области, сообщается на сайте Русской православной церкви. "Восьмого апреля 2025 года произошел захват сторонниками "ПЦУ" Успенского храма в селе Старые Безрадичи Киевской области. Вместе с рейдерами был секретарь Переяславско-Вишневской епархии "ПЦУ" "игумен" Викентий Козак", - говорится в сообщении. Как сообщается на сайте РПЦ, 10 апреля на территории храма собираются провести субботник, а первое "богослужение" "ПЦУ" планирует провести 13 апреля. "Восьмого июня 2024 года жители села Старые Безрадичи проголосовали за присоединение прихода к "ПЦУ", а 31 июля того же года Успенский приход юридически перевели в организацию раскольников. Голосовала ли при этом религиозная община канонической Украинской Православной Церкви, не сообщается", - отметили в РПЦ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010134647.html
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киевская область, украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)
Религия, Киевская область, Украина, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области

Раскольники из ПЦУ захватили Успенский храм УПЦ в киевском селе Старые Безрадичи

© Фото : соцсетиРаскольники из "ПЦУ" захватили Успенский храм Украинской православной церкви в селе Старые Безрадичи Киевской области
Раскольники из ПЦУ захватили Успенский храм Украинской православной церкви в селе Старые Безрадичи Киевской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : соцсети
Раскольники из "ПЦУ" захватили Успенский храм Украинской православной церкви в селе Старые Безрадичи Киевской области
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Раскольники из "ПЦУ" захватили Успенский храм Украинской православной церкви в селе Старые Безрадичи Киевской области, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"Восьмого апреля 2025 года произошел захват сторонниками "ПЦУ" Успенского храма в селе Старые Безрадичи Киевской области. Вместе с рейдерами был секретарь Переяславско-Вишневской епархии "ПЦУ" "игумен" Викентий Козак", - говорится в сообщении.
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На Украине избили прихожан храма УПЦ
Вчера, 01:16
Как сообщается на сайте РПЦ, 10 апреля на территории храма собираются провести субботник, а первое "богослужение" "ПЦУ" планирует провести 13 апреля.
"Восьмого июня 2024 года жители села Старые Безрадичи проголосовали за присоединение прихода к "ПЦУ", а 31 июля того же года Успенский приход юридически перевели в организацию раскольников. Голосовала ли при этом религиозная община канонической Украинской Православной Церкви, не сообщается", - отметили в РПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
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