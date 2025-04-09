https://ria.ru/20250409/ukraina-2010338288.html

"Это было вранье": на Западе раскрыли, с чем столкнулась Украина

"Это было вранье": на Западе раскрыли, с чем столкнулась Украина - РИА Новости, 09.04.2025

"Это было вранье": на Западе раскрыли, с чем столкнулась Украина

Поддержка Киева со стороны Вашингтона привела к тому, что ВСУ теряет все больше людей, заявил полковник США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T19:36:00+03:00

2025-04-09T19:36:00+03:00

2025-04-09T19:36:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Поддержка Киева со стороны Вашингтона привела к тому, что ВСУ теряет все больше людей, заявил полковник США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Мы отправили миллиарды долларов, евро и оружие, истощая наши собственные силы, и в результате гибнет все больше украинцев", — возмутился он.По словам офицера, перспектива поражения Украины в этом конфликте была ясна изначально, но власти США убеждали свое население в обратном, обещая "победу" ВСУ."Они говорили то же самое и во время войны в Афганистане, но это было вранье", — напомнил он.Дэвис назвал сложившуюся ситуацию трагедией для Украины и огромным мошенничеством по растрате ресурсов и человеческих жизней."Все это приведет к тому, что Россия победит", — заключил он.ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России. Также, согласно подсчетам, за первые три месяца нынешнего года украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников.За 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" в конце февраля нынешнего года.

https://ria.ru/20250409/vsu-2010307645.html

https://ria.ru/20250409/ssha-2010266798.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей рудской, вооруженные силы украины