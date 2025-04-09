https://ria.ru/20250409/ukraina-2010330607.html

"Был уничтожен": Monde узнала, чего ВСУ лишились в Сумской области

"Был уничтожен": Monde узнала, чего ВСУ лишились в Сумской области - РИА Новости, 09.04.2025

"Был уничтожен": Monde узнала, чего ВСУ лишились в Сумской области

Главный производственный объект Украины по производству боеприпасов уничтожен, пишет газета Monde со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:46:00+03:00

2025-04-09T18:46:00+03:00

2025-04-09T18:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Главный производственный объект Украины по производству боеприпасов уничтожен, пишет газета Monde со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина. В статье издания описывается ситуация в городе Шостка Сумской области, которую оно называет главным промышленным центром по производству взрывчатых веществ и боеприпасов на Украине. Газета подчеркивает, что местные заводы "Звезда" и "Импульс", которые производят порох и детонаторы соответственно, в 2024 году несколько раз подвергались атакам, в том числе 31 декабря. "Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен", - подчеркнул Сербин. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250409/uyazvimost-2010141163.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф