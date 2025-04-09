Глава дипломатии ЕС пообещала Украине два миллиона боеприпасов
Глава дипломатии ЕС Каллас: Киев получит до конца года два миллиона боеприпасов
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что будет работать над тем, чтобы Киев получил до конца года два миллиона боеприпасов.
"Украине требуются боеприпасы. Наш вклад в это будет 2 миллиона боеприпасов… Было уже обещано более одного миллиона боеприпасов, я продолжу работать, чтобы получить эти 2 миллиона боеприпасов до конца года", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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