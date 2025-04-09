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Глава дипломатии ЕС пообещала Украине два миллиона боеприпасов - РИА Новости, 09.04.2025
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18:39 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010328820.html
Глава дипломатии ЕС пообещала Украине два миллиона боеприпасов
Глава дипломатии ЕС пообещала Украине два миллиона боеприпасов - РИА Новости, 09.04.2025
Глава дипломатии ЕС пообещала Украине два миллиона боеприпасов
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что будет работать над тем, чтобы Киев получил до конца года два миллиона боеприпасов. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:39:00+03:00
2025-04-09T18:39:00+03:00
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сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что будет работать над тем, чтобы Киев получил до конца года два миллиона боеприпасов. "Украине требуются боеприпасы. Наш вклад в это будет 2 миллиона боеприпасов… Было уже обещано более одного миллиона боеприпасов, я продолжу работать, чтобы получить эти 2 миллиона боеприпасов до конца года", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, киев, кайя каллас, денис шмыгаль, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Кайя Каллас, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Глава дипломатии ЕС пообещала Украине два миллиона боеприпасов

Глава дипломатии ЕС Каллас: Киев получит до конца года два миллиона боеприпасов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что будет работать над тем, чтобы Киев получил до конца года два миллиона боеприпасов.
"Украине требуются боеприпасы. Наш вклад в это будет 2 миллиона боеприпасов… Было уже обещано более одного миллиона боеприпасов, я продолжу работать, чтобы получить эти 2 миллиона боеприпасов до конца года", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Они повсюду". В ЕС увидели реальную угрозу от Украины
8 апреля, 16:02
 
В миреУкраинаРоссияКиевКайя КалласДенис ШмыгальСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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