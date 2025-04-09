https://ria.ru/20250409/ukraina-2010273046.html
В партии Кличко обвинили украинские власти в попытке давления
В партии Кличко обвинили украинские власти в попытке давления - РИА Новости, 09.04.2025
В партии Кличко обвинили украинские власти в попытке давления
Сотрудники госбюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у сопредседателя фракции партии мэра Киева Виталия Кличко "Удар" в Киевском горсовете Дмитрия... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:42:00+03:00
2025-04-09T15:42:00+03:00
2025-04-09T16:12:00+03:00
в мире
киев
украина
виталий кличко
дмитрий белоцерковец
киевский городской совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727888341_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_ba601a0e7cd303f00cffae756a87349c.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Сотрудники госбюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у сопредседателя фракции партии мэра Киева Виталия Кличко "Удар" в Киевском горсовете Дмитрия Белоцерковца без постановления суда - в партии заявили, что в этом усматривается попытка давления со стороны властей. "В дом сопредседателя фракции партии "Удар" в Киевском городском совете Дмитрия Белоцерковца, где он проживает с женой и детьми, а также в дом его матери ворвались представители ГБР в масках. Они проникли силой, когда депутат выехал на сессию Киевсовета, чтобы провести обыски в доме матери Дмитрия и в его доме", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. В партии утверждают, что обыски проводили без постановления суда, а сами правоохранители вели себя агрессивно. "Так называемые правоохранители не скрывали политический подтекст своих действий, отметив в начале обыска: "Ну что, выборы начались, поэтому мы пришли к вам"… . Власть систематически давит на оппозиционные политические силы, нарушает права местного самоуправления, незаконно отстраняет избранных общиной мэров из-за судебных решений", - добавили в партии. Позже в госбюро расследований подтвердили проведение обысков у Белоцерковца. Украинское издание "Левый берег пишет со ссылкой на ведомство, что проводились они в связи с проверкой происхождения криптовалюты в собственности депутата. "По данным правоохранителей, речь идет о владении криптовалютой на сумму в 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Мэр Киева Виталий Кличко в конце января заявил об усилении давления на местную власть со стороны украинских правоохранителей. В октябре 2024 года Кличко заявлял, что многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий.
https://ria.ru/20250121/klichko-1994843959.html
https://ria.ru/20241225/kiev-1991265906.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727888341_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_808baf9744ab30d62541745d63c8f9db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, виталий кличко, дмитрий белоцерковец, киевский городской совет
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Дмитрий Белоцерковец, Киевский городской совет
В партии Кличко обвинили украинские власти в попытке давления
ГБР Украины провело обыски у сопредседателя фракции партии Кличко Белоцерковца
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Сотрудники госбюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у сопредседателя фракции партии мэра Киева Виталия Кличко "Удар" в Киевском горсовете Дмитрия Белоцерковца без постановления суда - в партии заявили, что в этом усматривается попытка давления со стороны властей.
"В дом сопредседателя фракции партии "Удар" в Киевском городском совете Дмитрия Белоцерковца
, где он проживает с женой и детьми, а также в дом его матери ворвались представители ГБР в масках. Они проникли силой, когда депутат выехал на сессию Киевсовета, чтобы провести обыски в доме матери Дмитрия и в его доме", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
В партии утверждают, что обыски проводили без постановления суда, а сами правоохранители вели себя агрессивно. "Так называемые правоохранители не скрывали политический подтекст своих действий, отметив в начале обыска: "Ну что, выборы начались, поэтому мы пришли к вам"… . Власть систематически давит на оппозиционные политические силы, нарушает права местного самоуправления, незаконно отстраняет избранных общиной мэров из-за судебных решений", - добавили в партии.
Позже в госбюро расследований подтвердили проведение обысков у Белоцерковца. Украинское издание "Левый берег пишет со ссылкой на ведомство, что проводились они в связи с проверкой происхождения криптовалюты в собственности депутата. "По данным правоохранителей, речь идет о владении криптовалютой на сумму в 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Мэр Киева Виталий Кличко
в конце января заявил об усилении давления на местную власть со стороны украинских правоохранителей. В октябре 2024 года Кличко заявлял, что многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий.