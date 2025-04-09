https://ria.ru/20250409/ukraina-2010273046.html

В партии Кличко обвинили украинские власти в попытке давления

В партии Кличко обвинили украинские власти в попытке давления - РИА Новости, 09.04.2025

В партии Кличко обвинили украинские власти в попытке давления

Сотрудники госбюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у сопредседателя фракции партии мэра Киева Виталия Кличко "Удар" в Киевском горсовете Дмитрия... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:42:00+03:00

2025-04-09T15:42:00+03:00

2025-04-09T16:12:00+03:00

в мире

киев

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дмитрий белоцерковец

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Сотрудники госбюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у сопредседателя фракции партии мэра Киева Виталия Кличко "Удар" в Киевском горсовете Дмитрия Белоцерковца без постановления суда - в партии заявили, что в этом усматривается попытка давления со стороны властей. "В дом сопредседателя фракции партии "Удар" в Киевском городском совете Дмитрия Белоцерковца, где он проживает с женой и детьми, а также в дом его матери ворвались представители ГБР в масках. Они проникли силой, когда депутат выехал на сессию Киевсовета, чтобы провести обыски в доме матери Дмитрия и в его доме", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. В партии утверждают, что обыски проводили без постановления суда, а сами правоохранители вели себя агрессивно. "Так называемые правоохранители не скрывали политический подтекст своих действий, отметив в начале обыска: "Ну что, выборы начались, поэтому мы пришли к вам"… . Власть систематически давит на оппозиционные политические силы, нарушает права местного самоуправления, незаконно отстраняет избранных общиной мэров из-за судебных решений", - добавили в партии. Позже в госбюро расследований подтвердили проведение обысков у Белоцерковца. Украинское издание "Левый берег пишет со ссылкой на ведомство, что проводились они в связи с проверкой происхождения криптовалюты в собственности депутата. "По данным правоохранителей, речь идет о владении криптовалютой на сумму в 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Мэр Киева Виталий Кличко в конце января заявил об усилении давления на местную власть со стороны украинских правоохранителей. В октябре 2024 года Кличко заявлял, что многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий.

https://ria.ru/20250121/klichko-1994843959.html

https://ria.ru/20241225/kiev-1991265906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, виталий кличко, дмитрий белоцерковец, киевский городской совет