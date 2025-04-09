https://ria.ru/20250409/ukraina-2010235247.html

Киев выделил 2,7 миллиона долларов из резервов для подготовки сделки с США

Киев выделил 2,7 миллиона долларов из резервов для подготовки сделки с США - РИА Новости, 09.04.2025

Киев выделил 2,7 миллиона долларов из резервов для подготовки сделки с США

Правительство Украины выделило из резервного фонда 113 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов) на консультационные услуги для подготовки соглашения с США по... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:07:00+03:00

2025-04-09T14:07:00+03:00

2025-04-09T14:07:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Правительство Украины выделило из резервного фонда 113 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов) на консультационные услуги для подготовки соглашения с США по ископаемым. "С целью защиты национальных интересов Украины и формирования позиции Украины… при подготовке согласованной позиции Украины относительно процесса переговоров с американской стороной для заключения соглашения по созданию инвестиционного фонда восстановления выделить 113 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета на осуществление мероприятий, связанных с предоставлением консультационных услуг для подготовки проекта указанного соглашения", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина. Документом также поручено министерству финансов до 15 апреля обеспечить привлечение консультантов к подготовке переговорных позиций Украины по соглашению. "Министерству экономики и министерству юстиции утвердить в трехдневный срок по согласованию с министерством финансов перечень расходов, связанных с осуществлением мероприятий", - говорится в документе. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило ранее во вторник, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля. Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс во вторник отказалась говорить о возможных переговорах между США и Украиной в Вашингтоне на этой неделе. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250408/vizit-2010012219.html

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001189338.html

https://ria.ru/20250408/gosdep-2010120941.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, евросоюз