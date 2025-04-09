https://ria.ru/20250409/ukraina-2010228441.html

Украина получила от ЕС кредит на один миллиард евро

Украина получила от ЕС кредит на один миллиард евро - РИА Новости, 09.04.2025

Украина получила от ЕС кредит на один миллиард евро

Украина получила от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил украинский премьер Денис... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:42:00+03:00

2025-04-09T13:42:00+03:00

2025-04-09T14:07:00+03:00

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украина

киев

денис шмыгаль

сергей лавров

евросоюз

g7

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Украина получила от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Отмечалось, что общий уже выделенный Киеву Брюсселем кредит таким образом составляет 4 миллиарда евро. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро. "ЕС перечислил Украине 1 миллиард евро в рамках инициативы ERA... Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Средства направим на приоритетные расходы госбюджета. Всего по программе ERA европейские союзники предоставили Украине 5 миллиардов евро", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250110/ukraina-1993100121.html

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россия, украина, киев, денис шмыгаль, сергей лавров, евросоюз, g7, в мире