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Главком ВСУ заявил о сокращении американской военной помощи - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 09.04.2025 (обновлено: 12:48 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010201149.html
Главком ВСУ заявил о сокращении американской военной помощи
Главком ВСУ заявил о сокращении американской военной помощи - РИА Новости, 09.04.2025
Главком ВСУ заявил о сокращении американской военной помощи
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua заявил о сокращении военной помощи со стороны США. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:11:00+03:00
2025-04-09T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
александр сырский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua заявил о сокращении военной помощи со стороны США."Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль, особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. Теперь помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", — сказал он.В середине марта замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса утверждал, что Вашингтон возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.Этому предшествовала встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. После нее офис Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором Киев согласился на предложение о прекращении огня на 30 дней. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет поддержку Украины.Как подчеркивал, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, остановка военной помощи Киеву будет стоять высоко в повестке переговоров между Москвой и Вашингтоном. По данным Кильского института мировой экономики, которые привела "Европейская правда", помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250407/ssha-2009726068.html
https://ria.ru/20250408/ssha-2010066244.html
https://ria.ru/20250330/pomosch-2008278552.html
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в мире, россия, украина, сша, александр сырский, нато, вооруженные силы украины, киев, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Александр Сырский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Главком ВСУ заявил о сокращении американской военной помощи

Глава ВСУ Сырский заявил о сокращении американской военной помощи

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua заявил о сокращении военной помощи со стороны США.
"Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль, особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. Теперь помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", — сказал он.
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7 апреля, 04:39
В середине марта замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса утверждал, что Вашингтон возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.
Этому предшествовала встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. После нее офис Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором Киев согласился на предложение о прекращении огня на 30 дней. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет поддержку Украины.
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Как подчеркивал, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, остановка военной помощи Киеву будет стоять высоко в повестке переговоров между Москвой и Вашингтоном.
По данным Кильского института мировой экономики, которые привела "Европейская правда", помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШААлександр СырскийНАТОВооруженные силы УкраиныКиевДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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