Главком ВСУ заявил о сокращении американской военной помощи
Глава ВСУ Сырский заявил о сокращении американской военной помощи
© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua заявил о сокращении военной помощи со стороны США.
"Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль, особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. Теперь помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", — сказал он.
В середине марта замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса утверждал, что Вашингтон возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.
Этому предшествовала встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. После нее офис Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором Киев согласился на предложение о прекращении огня на 30 дней. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет поддержку Украины.
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Как подчеркивал, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, остановка военной помощи Киеву будет стоять высоко в повестке переговоров между Москвой и Вашингтоном.
По данным Кильского института мировой экономики, которые привела "Европейская правда", помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов.
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