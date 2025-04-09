https://ria.ru/20250409/ukraina-2010201149.html

Главком ВСУ заявил о сокращении американской военной помощи

Главком ВСУ заявил о сокращении американской военной помощи - РИА Новости, 09.04.2025

Главком ВСУ заявил о сокращении американской военной помощи

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua заявил о сокращении военной помощи со стороны США. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:11:00+03:00

2025-04-09T12:11:00+03:00

2025-04-09T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua заявил о сокращении военной помощи со стороны США."Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль, особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. Теперь помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", — сказал он.В середине марта замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса утверждал, что Вашингтон возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.Этому предшествовала встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. После нее офис Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором Киев согласился на предложение о прекращении огня на 30 дней. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет поддержку Украины.Как подчеркивал, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, остановка военной помощи Киеву будет стоять высоко в повестке переговоров между Москвой и Вашингтоном. По данным Кильского института мировой экономики, которые привела "Европейская правда", помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250407/ssha-2009726068.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2010066244.html

https://ria.ru/20250330/pomosch-2008278552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, александр сырский, нато, вооруженные силы украины, киев, дмитрий песков, владимир зеленский