https://ria.ru/20250409/ukraina-2010178398.html

В Киеве раскрыли, что произошло со сделкой по недрам с США

В Киеве раскрыли, что произошло со сделкой по недрам с США - РИА Новости, 09.04.2025

В Киеве раскрыли, что произошло со сделкой по недрам с США

Украина не согласилась на предложенный США последний вариант соглашения по недрам, заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак. Его цитирует издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:36:00+03:00

2025-04-09T10:36:00+03:00

2025-04-09T10:36:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украина не согласилась на предложенный США последний вариант соглашения по недрам, заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак. Его цитирует издание "Страна.ua". "Понятно, что украинская сторона не может принять такие условия, потому что это фактически будет означать потерю нашего экономического и государственного суверенитета", — сказал он. Депутат добавил, что начинаются препирания, когда США и Украина засыпают друг друга своими условиями. Он отметил, что итоговый компромиссный вариант должна ратифицировать именно Рада. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам будущего членства страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима потребуют возврата своих вложений.Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250408/ukraina-2010065746.html

https://ria.ru/20250407/rada-2009821656.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сша, киев, верховная рада украины, дональд трамп