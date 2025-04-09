https://ria.ru/20250409/ukraina-2010134647.html

На Украине избили прихожан храма УПЦ

На Украине избили прихожан храма УПЦ - РИА Новости, 09.04.2025

На Украине избили прихожан храма УПЦ

Группа вооруженных лиц, связанных с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), совершила нападение на Свято-Николаевский храм канонической Украинской... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T01:16:00+03:00

2025-04-09T01:16:00+03:00

2025-04-09T01:16:00+03:00

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черновицкая область

россия

владимир зеленский

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

московский патриархат

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Группа вооруженных лиц, связанных с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), совершила нападение на Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы в Черновицкой области Украины, они избили прихожан дубинками, сообщает украинский Telegram-канал "Первый Казацкий". "Поздно вечером 8 апреля группа наемных боевиков ПЦУ ворвалась на территорию Свято-Николаевского храма УПЦ села Верхние Становцы на Буковине. Вооруженные дубинками и слезоточивым газом рейдеры напали на православных христиан. Боевики разбивали головы женщинам. Многие прихожане травмированы", - говорится в сообщении. "Первый Козацкий" назвал захват храма "кровавым штурмом". На сопровождающем публикацию видео захват храма происходит среди ночи. У храма происходит столкновение, в котором участвуют преимущественно молодые мужчины, в руках у некоторых есть дубинки. Слышны крики женщин, призывающих не избивать людей. Одна из прихожанок получила удар по голове, кроме того, у нее разбит нос. "Союз православных журналистов" в феврале сообщал, что настоятель Свято-Николаевского храма и прихожане подтвердили верность УПЦ на фоне заявлений ПЦУ об их переходе. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000805960.html

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008758468.html

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украина, черновицкая область, россия, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц