На Западе забили тревогу из-за того, что Европа готовит России
Журналист Христофору назвал возможные санкции ЕС против удобрений из РФ безумием
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал возможные санкции ЕС против российских удобрений безумием. Об этом он написал в соцсети Х.
"Пока ЕС готовит ответные меры против тарифов Трампа, Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России, нанося ущерб фермерам ЕС", — написал он.
"Пока ЕС готовит ответные меры против тарифов Трампа, Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России, нанося ущерб фермерам ЕС", — написал он.
Журналист прикрепил скриншот статьи The Kyiv Independent, в которой говорится со ссылкой на AFP, что европейские фермеры выразили обеспокоенность по поводу предлагаемого ЕС плана по поэтапному отказу от импорта российских удобрений, предупредив, что этот шаг может привести к резкому росту цен.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.