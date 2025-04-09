https://ria.ru/20250409/udobreniya-2010202128.html

На Западе забили тревогу из-за того, что Европа готовит России

На Западе забили тревогу из-за того, что Европа готовит России - РИА Новости, 09.04.2025

На Западе забили тревогу из-за того, что Европа готовит России

Кипрский журналист Алекс Христофору назвал возможные санкции ЕС против российских удобрений безумием. Об этом он написал в соцсети Х."Пока ЕС готовит ответные... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:14:00+03:00

2025-04-09T12:14:00+03:00

2025-04-09T12:14:00+03:00

россия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал возможные санкции ЕС против российских удобрений безумием. Об этом он написал в соцсети Х."Пока ЕС готовит ответные меры против тарифов Трампа, Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России, нанося ущерб фермерам ЕС", — написал он. Журналист прикрепил скриншот статьи The Kyiv Independent, в которой говорится со ссылкой на AFP, что европейские фермеры выразили обеспокоенность по поводу предлагаемого ЕС плана по поэтапному отказу от импорта российских удобрений, предупредив, что этот шаг может привести к резкому росту цен. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010169769.html

https://ria.ru/20250404/sanktsii-2009386549.html

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россия, евросоюз, в мире