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На Западе забили тревогу из-за того, что Европа готовит России - РИА Новости, 09.04.2025
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12:14 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/udobreniya-2010202128.html
На Западе забили тревогу из-за того, что Европа готовит России
На Западе забили тревогу из-за того, что Европа готовит России - РИА Новости, 09.04.2025
На Западе забили тревогу из-за того, что Европа готовит России
Кипрский журналист Алекс Христофору назвал возможные санкции ЕС против российских удобрений безумием. Об этом он написал в соцсети Х."Пока ЕС готовит ответные... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:14:00+03:00
2025-04-09T12:14:00+03:00
россия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал возможные санкции ЕС против российских удобрений безумием. Об этом он написал в соцсети Х."Пока ЕС готовит ответные меры против тарифов Трампа, Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России, нанося ущерб фермерам ЕС", — написал он. Журналист прикрепил скриншот статьи The Kyiv Independent, в которой говорится со ссылкой на AFP, что европейские фермеры выразили обеспокоенность по поводу предлагаемого ЕС плана по поэтапному отказу от импорта российских удобрений, предупредив, что этот шаг может привести к резкому росту цен. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010169769.html
https://ria.ru/20250404/sanktsii-2009386549.html
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россия, евросоюз, в мире
Россия, Евросоюз, В мире
На Западе забили тревогу из-за того, что Европа готовит России

Журналист Христофору назвал возможные санкции ЕС против удобрений из РФ безумием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал возможные санкции ЕС против российских удобрений безумием. Об этом он написал в соцсети Х.

"Пока ЕС готовит ответные меры против тарифов Трампа, Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России, нанося ущерб фермерам ЕС", — написал он.
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Журналист прикрепил скриншот статьи The Kyiv Independent, в которой говорится со ссылкой на AFP, что европейские фермеры выразили обеспокоенность по поводу предлагаемого ЕС плана по поэтапному отказу от импорта российских удобрений, предупредив, что этот шаг может привести к резкому росту цен.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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