https://ria.ru/20250409/uchastnik-2010258213.html

Участник "Времени героев" стал архитектором по спецсвязи в "Ростелекоме"

Участник "Времени героев" стал архитектором по спецсвязи в "Ростелекоме" - РИА Новости, 09.04.2025

Участник "Времени героев" стал архитектором по спецсвязи в "Ростелекоме"

Участник программы "Время героев" Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО "Ростелеком",... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:53:00+03:00

2025-04-09T14:53:00+03:00

2025-04-09T14:53:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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технологии

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО "Ростелеком", сообщается на сайте программы. "Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении. Дроздов подчеркнул, что программа "Время героев" дает возможность участвовать в разработке востребованных на федеральном уровне проектов. "Моим наставником на программе выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации – руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Юрьевич Григоренко. Под его руководством я на практике знакомился с процессами цифровизации, которые уже внедрены в систему государственного управления, изучал архитектуру процессов, участвовал в проектах", - рассказал участник программы, слова которого приводятся на сайте "Времени героев". Григоренко отметил, что программа "Время героев" позволяет участникам не только приобретать новые знания, но и сразу применять их на практике в министерствах и ведущих компаниях страны. "Такой подход способствует быстрому освоению ключевых управленческих навыков", - добавил зампред правительства. За годы службы Дроздов награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова, медалью Жукова, медалью "За отвагу" и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. -0-

https://ria.ru/20250408/geroi-2010014294.html

https://ria.ru/20250407/krym-2009831688.html

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общество, россия, владимир путин, ростелеком, технологии