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Участник "Времени героев" стал архитектором по спецсвязи в "Ростелекоме" - РИА Новости, 09.04.2025
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14:53 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/uchastnik-2010258213.html
Участник "Времени героев" стал архитектором по спецсвязи в "Ростелекоме"
Участник "Времени героев" стал архитектором по спецсвязи в "Ростелекоме" - РИА Новости, 09.04.2025
Участник "Времени героев" стал архитектором по спецсвязи в "Ростелекоме"
Участник программы "Время героев" Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО "Ростелеком",... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:53:00+03:00
2025-04-09T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО "Ростелеком", сообщается на сайте программы. "Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении. Дроздов подчеркнул, что программа "Время героев" дает возможность участвовать в разработке востребованных на федеральном уровне проектов. "Моим наставником на программе выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации – руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Юрьевич Григоренко. Под его руководством я на практике знакомился с процессами цифровизации, которые уже внедрены в систему государственного управления, изучал архитектуру процессов, участвовал в проектах", - рассказал участник программы, слова которого приводятся на сайте "Времени героев". Григоренко отметил, что программа "Время героев" позволяет участникам не только приобретать новые знания, но и сразу применять их на практике в министерствах и ведущих компаниях страны. "Такой подход способствует быстрому освоению ключевых управленческих навыков", - добавил зампред правительства. За годы службы Дроздов награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова, медалью Жукова, медалью "За отвагу" и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. -0-
https://ria.ru/20250408/geroi-2010014294.html
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общество, россия, владимир путин, ростелеком, технологии
Общество, Россия, Владимир Путин, Ростелеком, Технологии
Участник "Времени героев" стал архитектором по спецсвязи в "Ростелекоме"

Участник Времени героев Дроздов стал архитектором по спецсвязи в Ростелекоме

© Фото : Программа "Время героев"Участник программы "Время героев" Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО "Ростелеком"
Участник программы Время героев Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО Ростелеком - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Программа "Время героев"
Участник программы "Время героев" Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО "Ростелеком"
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО "Ростелеком", сообщается на сайте программы.
"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.
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Дроздов подчеркнул, что программа "Время героев" дает возможность участвовать в разработке востребованных на федеральном уровне проектов.
"Моим наставником на программе выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации – руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Юрьевич Григоренко. Под его руководством я на практике знакомился с процессами цифровизации, которые уже внедрены в систему государственного управления, изучал архитектуру процессов, участвовал в проектах", - рассказал участник программы, слова которого приводятся на сайте "Времени героев".
Григоренко отметил, что программа "Время героев" позволяет участникам не только приобретать новые знания, но и сразу применять их на практике в министерствах и ведущих компаниях страны. "Такой подход способствует быстрому освоению ключевых управленческих навыков", - добавил зампред правительства.
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Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. -0-
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