https://ria.ru/20250409/ubiystvo-2010334084.html

Появились подробности убийства мальчика подростком в Подмосковье

Появились подробности убийства мальчика подростком в Подмосковье - РИА Новости, 09.04.2025

Появились подробности убийства мальчика подростком в Подмосковье

Подросток, подозреваемый в убийстве мальчика в Подмосковье, пытался инсценировать нападение на себя, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T19:09:00+03:00

2025-04-09T19:09:00+03:00

2025-04-09T19:09:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Подросток, подозреваемый в убийстве мальчика в Подмосковье, пытался инсценировать нападение на себя, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. Ранее прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика, ребенок погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позже в Telegram-канале подмосковной полиции сообщили, что подросток задержан. "Предварительно удалось установить, что сегодня днем между школьниками из-за личной неприязни возник конфликт, в ходе которого один нанес другому ножевое ранение, а затем скрылся. После совершенного убийства подозреваемый попытался инсценировать нападение на себя, но, к счастью, ему своевременно оказали медицинскую помощь и его жизнь спасли", - говорится в сообщении. Отмечается, что сбор и закрепление доказательств продолжается.

https://ria.ru/20250408/prigovor-2010046751.html

https://ria.ru/20250408/ranenie-2009958016.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)