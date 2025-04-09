https://ria.ru/20250409/tver-2010269323.html

Второй Вечный огонь зажгли в Твери в память о Великой Победе

Второй Вечный огонь зажгли в Твери в память о Великой Победе - РИА Новости, 09.04.2025

Второй Вечный огонь зажгли в Твери в память о Великой Победе

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на мемориальном комплексе "Смоленское захоронение" в Твери состоялось торжественное мероприятие по... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:27:00+03:00

2025-04-09T15:27:00+03:00

2025-04-09T15:27:00+03:00

тверская область

тверь

игорь руденя

юнармия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на мемориальном комплексе "Смоленское захоронение" в Твери состоялось торжественное мероприятие по зажжению Вечного огня, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Участниками церемонии стали губернатор области Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз" по реализации и транспортировке газа Юрий Пахомовский, представители ветеранских организаций, участники специальной военной операции Александр Бирюлин и Михаил Смирнов, школьники и студенты, активисты "Юнармии" и "Единой России". После зажжения Вечного огня присутствующие почтили память защитников страны минутой молчания. Затем состоялась церемония возложения цветов к мемориалу. Вечный огонь на Смоленском захоронении зажжен после перевода мемориального комплекса на сетевой природный газ в рамках Всероссийской акции "Газпрома" "Храним огонь Победы". Частица пламени для зажжения была доставлена сюда от главного Вечного огня региона, расположенного у Обелиска Победы в Твери. "В год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина мы продолжаем наши исторические традиции, в их числе – зажжение Вечного огня. Это символ памяти о Великой Победе, которая передается из поколения в поколение. Мы всегда будем помнить подвиг солдат Красной Армии, партизан, советских граждан, которые защищали страну на трудовом фронте. И сегодня мы едины в поддержке наших воинов, которые продолжают дело своих дедов и прадедов в борьбе с нацизмом", — приводит пресс-служба слова Рудени. Губернатор отметил, что первый Вечный огонь на территории Калининской области был зажжен 60 лет назад в Бологом в 1965 году. В последующие годы Вечный огонь стал гореть еще в нескольких городах Верхневолжья. Мемориальный комплекс "Смоленское захоронение" был открыт после реконструкции 6 мая 2010 года в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне на месте захоронения бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков, замученных фашистами. Теперь в память о них, об их подвигах здесь всегда будет гореть Вечный огонь. Ранее огонь памяти на мемориале зажигали в памятные и праздничные даты. Для подключения памятника к сетевому топливу и перевода в режим постоянного горения газовики проложили газопровод протяженностью 24 метра и реконструировали газогорелочное устройство.

https://ria.ru/20250401/svo-2008692087.html

https://ria.ru/20250327/tver-2007776096.html

тверь

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, юнармия