https://ria.ru/20250409/turtsiya-2010264268.html
Анкара изучит сведения об атаке ВСУ на станцию "Турецкого потока"
Анкара изучит сведения об атаке ВСУ на станцию "Турецкого потока" - РИА Новости, 09.04.2025
Анкара изучит сведения об атаке ВСУ на станцию "Турецкого потока"
Турция изучает информацию Минобороны РФ об атаке ВСУ на станцию для газоснабжения "Турецкого потока", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:11:00+03:00
2025-04-09T15:11:00+03:00
2025-04-09T15:18:00+03:00
в мире
турция
россия
вооруженные силы украины
турецкий поток
специальная военная операция на украине
анкара (провинция)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038810_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_d454aacf46fc4f383d7ea1e438039bcb.jpg
АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Турция изучает информацию Минобороны РФ об атаке ВСУ на станцию для газоснабжения "Турецкого потока", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Украинские войска с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, обеспечивающую снабжение газопровода "Турецкий поток", сообщили в Минобороны России в среду. Как уточнило ведомство, средства ПВО и огневые группы сбили все дроны противника."Мы увидели сообщения в СМИ. На данный момент информация изучается", - сказал собеседник агентства.Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом 1 марта призвал Анкару воздействовать на Киев после атаки ВСУ на "Турецкий поток"."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток: по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
https://ria.ru/20250323/konflikt-2006832710.html
https://ria.ru/20250326/sijjarto-2007458188.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038810_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_ba266a210cb9f51e1fcfabfab52e8a15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, вооруженные силы украины, турецкий поток, анкара (провинция), происшествия
В мире, Турция, Россия, Вооруженные силы Украины, Турецкий поток, Специальная военная операция на Украине, Анкара (провинция), Происшествия
Анкара изучит сведения об атаке ВСУ на станцию "Турецкого потока"
Анкара изучит сведения об атаке ВСУ на станцию газоснабжения Турецкого потока