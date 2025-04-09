https://ria.ru/20250409/turtsiya-2010264268.html

Анкара изучит сведения об атаке ВСУ на станцию "Турецкого потока"

Анкара изучит сведения об атаке ВСУ на станцию "Турецкого потока" - РИА Новости, 09.04.2025

Анкара изучит сведения об атаке ВСУ на станцию "Турецкого потока"

Турция изучает информацию Минобороны РФ об атаке ВСУ на станцию для газоснабжения "Турецкого потока", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:11:00+03:00

2025-04-09T15:11:00+03:00

2025-04-09T15:18:00+03:00

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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Турция изучает информацию Минобороны РФ об атаке ВСУ на станцию для газоснабжения "Турецкого потока", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Украинские войска с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, обеспечивающую снабжение газопровода "Турецкий поток", сообщили в Минобороны России в среду. Как уточнило ведомство, средства ПВО и огневые группы сбили все дроны противника."Мы увидели сообщения в СМИ. На данный момент информация изучается", - сказал собеседник агентства.Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом 1 марта призвал Анкару воздействовать на Киев после атаки ВСУ на "Турецкий поток"."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток: по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.

https://ria.ru/20250323/konflikt-2006832710.html

https://ria.ru/20250326/sijjarto-2007458188.html

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