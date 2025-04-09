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Турция заявила о готовности к посредничеству по Украине - РИА Новости, 09.04.2025
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12:53 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/turtsija-2010214617.html
Турция заявила о готовности к посредничеству по Украине
Турция заявила о готовности к посредничеству по Украине - РИА Новости, 09.04.2025
Турция заявила о готовности к посредничеству по Украине
Турция готова принимать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и взять на себя "посредническую ответственность", заявил глава Управления по... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:53:00+03:00
2025-04-09T12:53:00+03:00
в мире
турция
украина
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Турция готова принимать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и взять на себя "посредническую ответственность", заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента страны Фахреттин Алтун. "Турция – страна, которая ведет переговоры с обеими сторонами в поисках справедливого решения. Мы поддерживаем все инициативы по урегулированию конфликта. Турция в последующем периоде, как неоднократно заявлял господин президент (Тайип Эрдоган), готова принять у себя переговоры и взять на себя ответственность, включая посреднические возможности", - сказал Алтун, выступая в среду на медиафоруме Турция-Германия.
https://ria.ru/20250331/turtsija-2008314718.html
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в мире, турция, украина
В мире, Турция, Украина
Турция заявила о готовности к посредничеству по Украине

Алтун: Турция готова принимать переговоры по урегулированию конфликта на Украине

© Fotolia / marqs Флаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Fotolia / marqs
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Турция готова принимать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и взять на себя "посредническую ответственность", заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента страны Фахреттин Алтун.
"Турция – страна, которая ведет переговоры с обеими сторонами в поисках справедливого решения. Мы поддерживаем все инициативы по урегулированию конфликта. Турция в последующем периоде, как неоднократно заявлял господин президент (Тайип Эрдоган), готова принять у себя переговоры и взять на себя ответственность, включая посреднические возможности", - сказал Алтун, выступая в среду на медиафоруме Турция-Германия.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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