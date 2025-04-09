https://ria.ru/20250409/turpotok-2010210761.html

Грызлов: взаимный турпоток России и Белоруссии составил 6 млн человек

Грызлов: взаимный турпоток России и Белоруссии составил 6 млн человек - РИА Новости, 09.04.2025

Грызлов: взаимный турпоток России и Белоруссии составил 6 млн человек

Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что взаимный турпоток России и Белоруссии в 2024 году составил рекордные 6 миллионов человек. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:45:00+03:00

2025-04-09T12:45:00+03:00

2025-04-09T12:45:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

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борис грызлов

союзное государство

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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что взаимный турпоток России и Белоруссии в 2024 году составил рекордные 6 миллионов человек. "Серьезное оживление на рынке туруслуг Союзного государства подтверждается объективными данными статистики. Взаимный поток в 2024 году составил рекордные 6 миллионов человек", – сообщил посол в приветствии участникам и организаторам Белорусско-российского туристического конгресса, который проходит в Минске. Приветствие дипломата было зачитано на пленарном заседании конгресса. При этом, как отметил Грызлов, число организованных туристов из России превысило 350 тысяч, а из Белоруссии – 140 тысяч человек. Он подчеркнул, что все больше внимания россиян уделяется белорусскому направлению, а также есть и встречный интерес граждан Белоруссии к российским предложениям для отдыха и туризма. Как отметил посол, на фоне удорожания и усложнения логистики поездок в страны дальнего зарубежья отечественный путешественник "все чаще находит для себя достойные альтернативы для отдыха на поистине бескрайних просторах нашего общего Отечества от Бреста до Владивостока". "Белорусы открывают для себя жемчужины природы и материального наследия России – будь то красоты Русского Севера, Карелии, шедевры Москвы и Санкт-Петербурга или же курорты Причерноморья, Кавказа, Алтая или Приморья. Россиян же в Беларуси традиционно привлекают уникальные памятники историко-культурного наследия и качественное санаторно-курортное лечение", – пояснил Грызлов. Он подчеркнул, что немаловажную роль в достижении возросших показателей взаимных турпоездок играет транспортная доступность. Грызлов добавил, что по предложению постоянного комитета Союзного государства руководство "РЖД" приняло решение о запуске между Москвой и Минском в выходные дни третьей пары скоростных электропоездов "Ласточка". "Последовательно расширяется и авиасообщение. За последние два года появились 10 новых маршрутов в регионы России, в том числе в Ульяновск, Архангельск, Минеральные Воды, Самару, Челябинск и Махачкалу. Осуществляются регулярные прямые рейсы из Москвы в Минск, Брест, Гомель, а теперь и в Могилев", – сообщил дипломат. Он добавил, что "в дополнение к уже имеющейся опции путешествовать на самолете в Санкт-Петербург из Гомеля аналогичный воздушный мост появился и между городом на Неве и Брестом".

https://ria.ru/20250408/vov-2010083966.html

https://ria.ru/20250408/vuzy-2009948046.html

https://ria.ru/20250404/soglashenie-2009294122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, минск, борис грызлов, союзное государство