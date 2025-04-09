Рейтинг@Mail.ru
Грызлов: взаимный турпоток России и Белоруссии составил 6 млн человек - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:45 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/turpotok-2010210761.html
Грызлов: взаимный турпоток России и Белоруссии составил 6 млн человек
Грызлов: взаимный турпоток России и Белоруссии составил 6 млн человек - РИА Новости, 09.04.2025
Грызлов: взаимный турпоток России и Белоруссии составил 6 млн человек
Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что взаимный турпоток России и Белоруссии в 2024 году составил рекордные 6 миллионов человек. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:45:00+03:00
2025-04-09T12:45:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
минск
борис грызлов
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896580736_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_760ec25df5543a2bf222dab2528cb6c7.jpg
МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что взаимный турпоток России и Белоруссии в 2024 году составил рекордные 6 миллионов человек. "Серьезное оживление на рынке туруслуг Союзного государства подтверждается объективными данными статистики. Взаимный поток в 2024 году составил рекордные 6 миллионов человек", – сообщил посол в приветствии участникам и организаторам Белорусско-российского туристического конгресса, который проходит в Минске. Приветствие дипломата было зачитано на пленарном заседании конгресса. При этом, как отметил Грызлов, число организованных туристов из России превысило 350 тысяч, а из Белоруссии – 140 тысяч человек. Он подчеркнул, что все больше внимания россиян уделяется белорусскому направлению, а также есть и встречный интерес граждан Белоруссии к российским предложениям для отдыха и туризма. Как отметил посол, на фоне удорожания и усложнения логистики поездок в страны дальнего зарубежья отечественный путешественник "все чаще находит для себя достойные альтернативы для отдыха на поистине бескрайних просторах нашего общего Отечества от Бреста до Владивостока". "Белорусы открывают для себя жемчужины природы и материального наследия России – будь то красоты Русского Севера, Карелии, шедевры Москвы и Санкт-Петербурга или же курорты Причерноморья, Кавказа, Алтая или Приморья. Россиян же в Беларуси традиционно привлекают уникальные памятники историко-культурного наследия и качественное санаторно-курортное лечение", – пояснил Грызлов. Он подчеркнул, что немаловажную роль в достижении возросших показателей взаимных турпоездок играет транспортная доступность. Грызлов добавил, что по предложению постоянного комитета Союзного государства руководство "РЖД" приняло решение о запуске между Москвой и Минском в выходные дни третьей пары скоростных электропоездов "Ласточка". "Последовательно расширяется и авиасообщение. За последние два года появились 10 новых маршрутов в регионы России, в том числе в Ульяновск, Архангельск, Минеральные Воды, Самару, Челябинск и Махачкалу. Осуществляются регулярные прямые рейсы из Москвы в Минск, Брест, Гомель, а теперь и в Могилев", – сообщил дипломат. Он добавил, что "в дополнение к уже имеющейся опции путешествовать на самолете в Санкт-Петербург из Гомеля аналогичный воздушный мост появился и между городом на Неве и Брестом".
https://ria.ru/20250408/vov-2010083966.html
https://ria.ru/20250408/vuzy-2009948046.html
https://ria.ru/20250404/soglashenie-2009294122.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896580736_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1b1fa26efe99fe39d1f11fc102321b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, минск, борис грызлов, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Минск, Борис Грызлов, Союзное государство
Грызлов: взаимный турпоток России и Белоруссии составил 6 млн человек

Грызлов: взаимный турпоток России и Белоруссии составил 6 млн человек за год

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что взаимный турпоток России и Белоруссии в 2024 году составил рекордные 6 миллионов человек.
"Серьезное оживление на рынке туруслуг Союзного государства подтверждается объективными данными статистики. Взаимный поток в 2024 году составил рекордные 6 миллионов человек", – сообщил посол в приветствии участникам и организаторам Белорусско-российского туристического конгресса, который проходит в Минске. Приветствие дипломата было зачитано на пленарном заседании конгресса.
Вечный огонь в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Белорусские и российские ученые обсудили в Москве сохранение памяти о ВОВ
8 апреля, 17:35
При этом, как отметил Грызлов, число организованных туристов из России превысило 350 тысяч, а из Белоруссии – 140 тысяч человек.
Он подчеркнул, что все больше внимания россиян уделяется белорусскому направлению, а также есть и встречный интерес граждан Белоруссии к российским предложениям для отдыха и туризма.
Как отметил посол, на фоне удорожания и усложнения логистики поездок в страны дальнего зарубежья отечественный путешественник "все чаще находит для себя достойные альтернативы для отдыха на поистине бескрайних просторах нашего общего Отечества от Бреста до Владивостока". "Белорусы открывают для себя жемчужины природы и материального наследия России – будь то красоты Русского Севера, Карелии, шедевры Москвы и Санкт-Петербурга или же курорты Причерноморья, Кавказа, Алтая или Приморья. Россиян же в Беларуси традиционно привлекают уникальные памятники историко-культурного наследия и качественное санаторно-курортное лечение", – пояснил Грызлов.
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Белорусские вузы выделили 863 бюджетных места для россиян после ЕГЭ
8 апреля, 09:12
Он подчеркнул, что немаловажную роль в достижении возросших показателей взаимных турпоездок играет транспортная доступность.
Грызлов добавил, что по предложению постоянного комитета Союзного государства руководство "РЖД" приняло решение о запуске между Москвой и Минском в выходные дни третьей пары скоростных электропоездов "Ласточка".
"Последовательно расширяется и авиасообщение. За последние два года появились 10 новых маршрутов в регионы России, в том числе в Ульяновск, Архангельск, Минеральные Воды, Самару, Челябинск и Махачкалу. Осуществляются регулярные прямые рейсы из Москвы в Минск, Брест, Гомель, а теперь и в Могилев", – сообщил дипломат. Он добавил, что "в дополнение к уже имеющейся опции путешествовать на самолете в Санкт-Петербург из Гомеля аналогичный воздушный мост появился и между городом на Неве и Брестом".
Ювелирные изделия - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россия и Белоруссия подпишут соглашение об общем рынке ювелирных изделий
4 апреля, 12:04
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияМинскБорис ГрызловСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала