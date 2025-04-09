Набиуллина отчиталась о работе ЦБ и рассказала о планах регулятора на год
Набиуллина отчиталась в ГД о работе ЦБ и рассказала о планах регулятора на год
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает с отчетом в Госдуме. 9 апреля 2025
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает с отчетом в Госдуме. 9 апреля 2025
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора. Она высказалась о сроках снижения ключевой ставки, инфляции, новых мерах по борьбе с мошенничеством и приоритетах Центробанка на 2025-й.
Основные заявления — в материале РИА Новости.
О ключевой ставке
- ЦБ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно:
«
"В том числе помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво".
- Опасения, что повышение ключевой ставки приведет к рецессии, стагфляции, не подтвердились.
О приоритетах ЦБ
- Банк России в этом году планирует снижать инфляцию:
«
"Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути, но полагаем, что в следующий год войдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели четыре процента".
- Вторая задача — повышение устойчивости банков, контроль кредитных рисков.
- Третье направление — развитие рынка капитала, четвертое — борьба с мошенничеством.
- Еще один приоритет Центробанка — развитие национальной платежной инфраструктуры:
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"Россия здесь в числе мировых лидеров, несмотря на внешние ограничения и санкции".
О борьбе с мошенничеством
- ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство.
- Регулятор выступает за ограничение выдачи карт на одного человека.
- Цепочки микрозаймов, когда МФО загоняют людей в долговую спираль, нужно разрывать:
«
"Предлагаем три связанных изменения: <...> один дорогостоящий заем в одни руки, трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%".
- Необходимо перекрывать кислород черным кредиторам.
- Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, это ключ к успеху.
О рынке жилья
- Продажи жилья в стране остаются на приемлемом уровне.
- Это позволяет застройщикам запускать новые проекты, хотя масштабы запуска и уменьшились:
«
"Такое снижение закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос и разгоняла цены".
- Схемы с "заниженными" ставками по ипотеке остаются, они приводят к завышению стоимости квартиры, ЦБ за этим следит и будет принимать меры.
- Пузыря на рынке ипотеки нет и нет опасений его появления.
О ситуации в экономике
- Прогноз предполагает, что рост российской экономики продолжится в этом году, пусть и более умеренными темпами.
- Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые.
- Бизнес благодаря Системе быстрых платежей (СБП) сэкономил на комиссиях около 60 миллиардов рублей.
- Мировые торговые войны стали новым риском, на который обращает внимание ЦБ.
- Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек.
- Реальная стоимость ОСАГО за два года значительно снизилась.