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Набиуллина отчиталась о работе ЦБ и рассказала о планах регулятора на год - РИА Новости, 09.04.2025
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14:03 09.04.2025 (обновлено: 16:13 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/tsb-2010233524.html
Набиуллина отчиталась о работе ЦБ и рассказала о планах регулятора на год
Набиуллина отчиталась о работе ЦБ и рассказала о планах регулятора на год - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина отчиталась о работе ЦБ и рассказала о планах регулятора на год
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора. Она высказалась о сроках снижения ключевой ставки, инфляции, новых... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:03:00+03:00
2025-04-09T16:13:00+03:00
экономика
ипотека
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
осаго
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора. Она высказалась о сроках снижения ключевой ставки, инфляции, новых мерах по борьбе с мошенничеством и приоритетах Центробанка на 2025-й. Основные заявления — в материале РИА Новости.О ключевой ставке"В том числе помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво".О приоритетах ЦБ"Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути, но полагаем, что в следующий год войдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели четыре процента"."Россия здесь в числе мировых лидеров, несмотря на внешние ограничения и санкции".О борьбе с мошенничеством&quot;Предлагаем три связанных изменения: &lt;...&gt; один дорогостоящий заем в одни руки, трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%&quot;.О рынке жилья"Такое снижение закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос и разгоняла цены".О ситуации в экономике
https://ria.ru/20250405/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, ипотека, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), осаго
Экономика, Ипотека, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ОСАГО
Набиуллина отчиталась о работе ЦБ и рассказала о планах регулятора на год

Набиуллина отчиталась в ГД о работе ЦБ и рассказала о планах регулятора на год

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает с отчетом в Госдуме. 9 апреля 2025
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает с отчетом в Госдуме. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает с отчетом в Госдуме. 9 апреля 2025
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора. Она высказалась о сроках снижения ключевой ставки, инфляции, новых мерах по борьбе с мошенничеством и приоритетах Центробанка на 2025-й.
Основные заявления — в материале РИА Новости.

О ключевой ставке

  • ЦБ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно:
«
"В том числе помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво".
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ
  • Опасения, что повышение ключевой ставки приведет к рецессии, стагфляции, не подтвердились.
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О приоритетах ЦБ

  • Банк России в этом году планирует снижать инфляцию:
«
"Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути, но полагаем, что в следующий год войдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели четыре процента".
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ
  • Вторая задача — повышение устойчивости банков, контроль кредитных рисков.
  • Третье направление — развитие рынка капитала, четвертое — борьба с мошенничеством.
  • Еще один приоритет Центробанка — развитие национальной платежной инфраструктуры:
«
"Россия здесь в числе мировых лидеров, несмотря на внешние ограничения и санкции".
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ

О борьбе с мошенничеством

  • ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство.
  • Регулятор выступает за ограничение выдачи карт на одного человека.
  • Цепочки микрозаймов, когда МФО загоняют людей в долговую спираль, нужно разрывать:
«

"Предлагаем три связанных изменения: <...> один дорогостоящий заем в одни руки, трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%".

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ
  • Необходимо перекрывать кислород черным кредиторам.
  • Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, это ключ к успеху.
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О рынке жилья

  • Продажи жилья в стране остаются на приемлемом уровне.
  • Это позволяет застройщикам запускать новые проекты, хотя масштабы запуска и уменьшились:
«
"Такое снижение закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос и разгоняла цены".
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ
  • Схемы с "заниженными" ставками по ипотеке остаются, они приводят к завышению стоимости квартиры, ЦБ за этим следит и будет принимать меры.
  • Пузыря на рынке ипотеки нет и нет опасений его появления.

О ситуации в экономике

  • Прогноз предполагает, что рост российской экономики продолжится в этом году, пусть и более умеренными темпами.
  • Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые.
  • Бизнес благодаря Системе быстрых платежей (СБП) сэкономил на комиссиях около 60 миллиардов рублей.
  • Мировые торговые войны стали новым риском, на который обращает внимание ЦБ.
  • Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек.
  • Реальная стоимость ОСАГО за два года значительно снизилась.
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ЭкономикаИпотекаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОСАГО
 
 
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