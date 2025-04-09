https://ria.ru/20250409/tsb-2010233524.html

Набиуллина отчиталась о работе ЦБ и рассказала о планах регулятора на год

Набиуллина отчиталась о работе ЦБ и рассказала о планах регулятора на год - РИА Новости, 09.04.2025

Набиуллина отчиталась о работе ЦБ и рассказала о планах регулятора на год

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора. Она высказалась о сроках снижения ключевой ставки, инфляции, новых... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:03:00+03:00

2025-04-09T14:03:00+03:00

2025-04-09T16:13:00+03:00

экономика

ипотека

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

осаго

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора. Она высказалась о сроках снижения ключевой ставки, инфляции, новых мерах по борьбе с мошенничеством и приоритетах Центробанка на 2025-й. Основные заявления — в материале РИА Новости.О ключевой ставке"В том числе помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво".О приоритетах ЦБ"Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути, но полагаем, что в следующий год войдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели четыре процента"."Россия здесь в числе мировых лидеров, несмотря на внешние ограничения и санкции".О борьбе с мошенничеством"Предлагаем три связанных изменения: <...> один дорогостоящий заем в одни руки, трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%".О рынке жилья"Такое снижение закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос и разгоняла цены".О ситуации в экономике

https://ria.ru/20250405/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250401/putin-2008632979.html

https://ria.ru/20250409/ekonomika-2010143348.html

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экономика, ипотека, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), осаго