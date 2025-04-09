https://ria.ru/20250409/tribunal-2010277132.html

Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ

Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025

Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:02:00+03:00

2025-04-09T16:02:00+03:00

2025-04-09T16:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области", передает корреспондент РИА Новости. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев представил доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области". "Представляем не первый наш доклад. Этот доклад посвящен зверствам киевского режима в Курской области. Мои коллеги по Международному общественному трибуналу, наши сотрудники работали в Курской области, заходили в населенные пункты сразу после их освобождения Вооруженными силами РФ. Конечно, как и всегда, фиксировали показания пострадавших людей, свидетелей", - сказал Григорьев на пресс-конференции. Автор доклада отметил, что, в частности, свидетели преступлений украинских неонацистов рассказывали о многочисленных случаях расстрелов мирного населения.

https://ria.ru/20250409/vsu-2010274252.html

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курская область

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россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф