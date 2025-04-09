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Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/tribunal-2010277132.html
Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ
Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ
Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:02:00+03:00
2025-04-09T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области", передает корреспондент РИА Новости. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев представил доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области". "Представляем не первый наш доклад. Этот доклад посвящен зверствам киевского режима в Курской области. Мои коллеги по Международному общественному трибуналу, наши сотрудники работали в Курской области, заходили в населенные пункты сразу после их освобождения Вооруженными силами РФ. Конечно, как и всегда, фиксировали показания пострадавших людей, свидетелей", - сказал Григорьев на пресс-конференции. Автор доклада отметил, что, в частности, свидетели преступлений украинских неонацистов рассказывали о многочисленных случаях расстрелов мирного населения.
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россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ

Международный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбстановка в городе Суджа
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области", передает корреспондент РИА Новости.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев представил доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области".
"Представляем не первый наш доклад. Этот доклад посвящен зверствам киевского режима в Курской области. Мои коллеги по Международному общественному трибуналу, наши сотрудники работали в Курской области, заходили в населенные пункты сразу после их освобождения Вооруженными силами РФ. Конечно, как и всегда, фиксировали показания пострадавших людей, свидетелей", - сказал Григорьев на пресс-конференции.
Автор доклада отметил, что, в частности, свидетели преступлений украинских неонацистов рассказывали о многочисленных случаях расстрелов мирного населения.
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Международному сообществу доложат о преступлениях ВСУ в Курской области
Вчера, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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