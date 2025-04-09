https://ria.ru/20250409/tramp-2010357422.html

Трамп надеется на заключение договора между Россией и Украиной

Трамп надеется на заключение договора между Россией и Украиной - РИА Новости, 10.04.2025

Трамп надеется на заключение договора между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-09T23:55:00+03:00

2025-04-09T23:55:00+03:00

2025-04-10T00:00:00+03:00

россия

украина

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной."Я хочу увидеть, как Россия и Украина заключат соглашение. Они должны заключить соглашение... я надеюсь, что мы заключим соглашение с Россией и Украиной", - сообщил он журналистам в Белом доме.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010357242.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, дональд трамп