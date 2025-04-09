https://ria.ru/20250409/tramp-2010357422.html
Трамп надеется на заключение договора между Россией и Украиной
Трамп надеется на заключение договора между Россией и Украиной - РИА Новости, 10.04.2025
Трамп надеется на заключение договора между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-09T23:55:00+03:00
2025-04-09T23:55:00+03:00
2025-04-10T00:00:00+03:00
россия
украина
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной."Я хочу увидеть, как Россия и Украина заключат соглашение. Они должны заключить соглашение... я надеюсь, что мы заключим соглашение с Россией и Украиной", - сообщил он журналистам в Белом доме.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010357242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, дональд трамп
Россия, Украина, В мире, Дональд Трамп
Трамп надеется на заключение договора между Россией и Украиной
Трамп надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной