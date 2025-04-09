https://ria.ru/20250409/tramp-2010357242.html
Трамп не исключил сокращения военного присутствия США в Европе
Трамп не исключил сокращения военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 10.04.2025
Трамп не исключил сокращения военного присутствия США в Европе
Президент США Дональд Трамп в среду не исключил возможность сокращения военного присутствия в Европе. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-09T23:51:00+03:00
2025-04-09T23:51:00+03:00
2025-04-10T00:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду не исключил возможность сокращения военного присутствия в Европе."Это зависит от обстоятельств", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о возможности сокращения военного присутствия США в Европе.
https://ria.ru/20250228/germaniya-2002096534.html
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европа, в мире, сша, дональд трамп
Европа, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп не исключил сокращения военного присутствия США в Европе
Трамп не исключил возможность сокращения военного присутствия США в Европе