https://ria.ru/20250409/tramp-2010357115.html
Трамп допустил возможность военных действий против Ирана
Трамп допустил возможность военных действий против Ирана - РИА Новости, 09.04.2025
Трамп допустил возможность военных действий против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность военных действий против Ирана в случае такой необходимости. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T23:50:00+03:00
2025-04-09T23:50:00+03:00
2025-04-09T23:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность военных действий против Ирана в случае такой необходимости."Если необходимо, абсолютно", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос, допускает ли возможность военных действий против Ирана.
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сша, иран, в мире, дональд трамп
США, Иран, В мире, Дональд Трамп
Трамп допустил возможность военных действий против Ирана
Трамп допустил возможность военных действий против Ирана в случае необходимости