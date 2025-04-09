https://ria.ru/20250409/tramp-2010357115.html

Трамп допустил возможность военных действий против Ирана

Трамп допустил возможность военных действий против Ирана - РИА Новости, 09.04.2025

Трамп допустил возможность военных действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность военных действий против Ирана в случае такой необходимости. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T23:50:00+03:00

2025-04-09T23:50:00+03:00

2025-04-09T23:54:00+03:00

сша

иран

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность военных действий против Ирана в случае такой необходимости."Если необходимо, абсолютно", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос, допускает ли возможность военных действий против Ирана.

https://ria.ru/20250409/ssha-2010248427.html

сша

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2025

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сша, иран, в мире, дональд трамп