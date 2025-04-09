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Трамп не увидел связи между обвалом фондовых рынков и пошлинами - РИА Новости, 09.04.2025
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23:49 09.04.2025 (обновлено: 23:59 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/tramp-2010356967.html
Трамп не увидел связи между обвалом фондовых рынков и пошлинами
Трамп не увидел связи между обвалом фондовых рынков и пошлинами - РИА Новости, 09.04.2025
Трамп не увидел связи между обвалом фондовых рынков и пошлинами
Президент США Дональд Трамп отверг причинно-следственную связь между обвалом фондовых рынков и пошлинами на импорт в США, заявив о наличии "системной проблемы". РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T23:49:00+03:00
2025-04-09T23:59:00+03:00
экономика
сша
в мире
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг причинно-следственную связь между обвалом фондовых рынков и пошлинами на импорт в США, заявив о наличии "системной проблемы"."Я не виню пошлины. Я думаю, пошлины только усилили то, что происходило… Я считаю, что это была проблема, которая существовала далеко за пределами пошлин. Это была системная проблема, и мы собираемся ее решить", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя обвал американских фондовых рынков.
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экономика, сша, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, В мире, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп не увидел связи между обвалом фондовых рынков и пошлинами

Трамп назвал обвал фондовых рынков следствием системной проблемы, а не пошлин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг причинно-следственную связь между обвалом фондовых рынков и пошлинами на импорт в США, заявив о наличии "системной проблемы".
"Я не виню пошлины. Я думаю, пошлины только усилили то, что происходило… Я считаю, что это была проблема, которая существовала далеко за пределами пошлин. Это была системная проблема, и мы собираемся ее решить", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя обвал американских фондовых рынков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Вчера, 22:12
 
ЭкономикаСШАВ миреДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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