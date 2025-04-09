https://ria.ru/20250409/tramp-2010356967.html
Трамп не увидел связи между обвалом фондовых рынков и пошлинами
Трамп не увидел связи между обвалом фондовых рынков и пошлинами - РИА Новости, 09.04.2025
Трамп не увидел связи между обвалом фондовых рынков и пошлинами
Президент США Дональд Трамп отверг причинно-следственную связь между обвалом фондовых рынков и пошлинами на импорт в США, заявив о наличии "системной проблемы". РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T23:49:00+03:00
2025-04-09T23:49:00+03:00
2025-04-09T23:59:00+03:00
экономика
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в мире
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введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг причинно-следственную связь между обвалом фондовых рынков и пошлинами на импорт в США, заявив о наличии "системной проблемы"."Я не виню пошлины. Я думаю, пошлины только усилили то, что происходило… Я считаю, что это была проблема, которая существовала далеко за пределами пошлин. Это была системная проблема, и мы собираемся ее решить", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя обвал американских фондовых рынков.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010351665.html
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экономика, сша, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, В мире, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп не увидел связи между обвалом фондовых рынков и пошлинами
Трамп назвал обвал фондовых рынков следствием системной проблемы, а не пошлин