Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил возможность заключить сделку по покупке TikTok - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 09.04.2025 (обновлено: 00:07 10.04.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250409/tramp-2010356711.html
Трамп оценил возможность заключить сделку по покупке TikTok
Трамп оценил возможность заключить сделку по покупке TikTok - РИА Новости, 10.04.2025
Трамп оценил возможность заключить сделку по покупке TikTok
Президент США Дональд Трамп на фоне обострения торговых отношений с Китаем заявил, что последний сейчас находится не в восторге для проведения сделки по... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-09T23:45:00+03:00
2025-04-10T00:07:00+03:00
китай
введение трампом пошлин на импорт
tiktok
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002345436_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9dfec60e7d82929aa3ac1a3f32010982.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне обострения торговых отношений с Китаем заявил, что последний сейчас находится не в восторге для проведения сделки по реструктуризации американского бизнеса социальной сети TikTok."Я бы сказал, что сейчас Китай не то, чтобы в восторге для подписания. У нас есть сделка с некоторыми очень хорошими людьми, некоторыми очень богатыми компаниями, которые отлично справятся с этой работой, но нам придется подождать и посмотреть, что будет с Китаем", - сообщил он журналистам в Белом доме.Ранее журналист Fox News со ссылкой на Белый дом сообщил, что США больше не рассматривают возможность сделки по покупке бизнеса социальной сети TikTok в связи с обострением отношений с Китаем.
https://ria.ru/20250409/ssha-2010348517.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002345436_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_53c6c733fce0f2bcd5fa636cabbc3272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, введение трампом пошлин на импорт, tiktok, дональд трамп, сша
Китай, Введение Трампом пошлин на импорт, TikTok, Дональд Трамп, США
Трамп оценил возможность заключить сделку по покупке TikTok

Трамп оценил возможность заключить сделку по TikTok на фоне торговой войны с КНР

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне обострения торговых отношений с Китаем заявил, что последний сейчас находится не в восторге для проведения сделки по реструктуризации американского бизнеса социальной сети TikTok.
"Я бы сказал, что сейчас Китай не то, чтобы в восторге для подписания. У нас есть сделка с некоторыми очень хорошими людьми, некоторыми очень богатыми компаниями, которые отлично справятся с этой работой, но нам придется подождать и посмотреть, что будет с Китаем", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Ранее журналист Fox News со ссылкой на Белый дом сообщил, что США больше не рассматривают возможность сделки по покупке бизнеса социальной сети TikTok в связи с обострением отношений с Китаем.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
США больше не рассматривают сделку по покупке TikTok
Вчера, 21:37
 
КитайВведение Трампом пошлин на импортTikTokДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала