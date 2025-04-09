https://ria.ru/20250409/tramp-2010356711.html

Трамп оценил возможность заключить сделку по покупке TikTok

Трамп оценил возможность заключить сделку по покупке TikTok - РИА Новости, 10.04.2025

Трамп оценил возможность заключить сделку по покупке TikTok

Президент США Дональд Трамп на фоне обострения торговых отношений с Китаем заявил, что последний сейчас находится не в восторге для проведения сделки по... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-09T23:45:00+03:00

2025-04-09T23:45:00+03:00

2025-04-10T00:07:00+03:00

китай

введение трампом пошлин на импорт

tiktok

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне обострения торговых отношений с Китаем заявил, что последний сейчас находится не в восторге для проведения сделки по реструктуризации американского бизнеса социальной сети TikTok."Я бы сказал, что сейчас Китай не то, чтобы в восторге для подписания. У нас есть сделка с некоторыми очень хорошими людьми, некоторыми очень богатыми компаниями, которые отлично справятся с этой работой, но нам придется подождать и посмотреть, что будет с Китаем", - сообщил он журналистам в Белом доме.Ранее журналист Fox News со ссылкой на Белый дом сообщил, что США больше не рассматривают возможность сделки по покупке бизнеса социальной сети TikTok в связи с обострением отношений с Китаем.

https://ria.ru/20250409/ssha-2010348517.html

китай

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китай, введение трампом пошлин на импорт, tiktok, дональд трамп, сша