https://ria.ru/20250409/tramp-2010356711.html
Трамп оценил возможность заключить сделку по покупке TikTok
Трамп оценил возможность заключить сделку по покупке TikTok - РИА Новости, 10.04.2025
Трамп оценил возможность заключить сделку по покупке TikTok
Президент США Дональд Трамп на фоне обострения торговых отношений с Китаем заявил, что последний сейчас находится не в восторге для проведения сделки по... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-09T23:45:00+03:00
2025-04-09T23:45:00+03:00
2025-04-10T00:07:00+03:00
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введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне обострения торговых отношений с Китаем заявил, что последний сейчас находится не в восторге для проведения сделки по реструктуризации американского бизнеса социальной сети TikTok."Я бы сказал, что сейчас Китай не то, чтобы в восторге для подписания. У нас есть сделка с некоторыми очень хорошими людьми, некоторыми очень богатыми компаниями, которые отлично справятся с этой работой, но нам придется подождать и посмотреть, что будет с Китаем", - сообщил он журналистам в Белом доме.Ранее журналист Fox News со ссылкой на Белый дом сообщил, что США больше не рассматривают возможность сделки по покупке бизнеса социальной сети TikTok в связи с обострением отношений с Китаем.
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китай, введение трампом пошлин на импорт, tiktok, дональд трамп, сша
Китай, Введение Трампом пошлин на импорт, TikTok, Дональд Трамп, США
Трамп оценил возможность заключить сделку по покупке TikTok
Трамп оценил возможность заключить сделку по TikTok на фоне торговой войны с КНР