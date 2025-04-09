https://ria.ru/20250409/tramp-2010354591.html

Трамп заявил о готовности демонстрировать гибкость в вопросах пошлин

Трамп заявил о готовности демонстрировать гибкость в вопросах пошлин - РИА Новости, 09.04.2025

Трамп заявил о готовности демонстрировать гибкость в вопросах пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов демонстрировать гибкость в вопросах пошлин на импорт товаров, как это и показал своим решением о 90-дневном... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T23:11:00+03:00

2025-04-09T23:11:00+03:00

2025-04-09T23:11:00+03:00

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов демонстрировать гибкость в вопросах пошлин на импорт товаров, как это и показал своим решением о 90-дневном сокращении тарифов до 10% для ряда стран. "Нужно демонстрировать гибкость. Я мог сказать: "Я пойду через эту стену, несмотря ни на что, и не суметь пройти". Иногда надо пройти под стеной, над стеной или вокруг нее", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как можно доверять его словам, когда в понедельник он отрицал планы по мораторию на пошлины, а в среду объявил о временном снижении тарифов. "Вопрос не в этом", - заявил президент США. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

https://ria.ru/20250409/minfin-2010350683.html

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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире