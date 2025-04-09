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Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами
Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами - РИА Новости, 09.04.2025
Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что США могут заключить торговые соглашения со всеми, в том числе с ЕС, но на условиях, которые будут справедливы в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T22:24:00+03:00
2025-04-09T22:24:00+03:00
2025-04-09T22:24:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что США могут заключить торговые соглашения со всеми, в том числе с ЕС, но на условиях, которые будут справедливы в отношении Вашингтона. "Да, можно заключить сделку со всеми. Сделка будет заключена с Китаем. Сделка будет заключена с каждым из них. Я просто хочу справедливости. Это будут честные сделки для всех, но они не были честными по отношению к Соединенным Штатам", - заявил Трамп журналистам. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако ранее в среду Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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сша, вашингтон (штат), китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами
Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми, включая ЕС