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Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами - РИА Новости, 09.04.2025
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22:24 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/tramp-2010352418.html
Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами
Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами - РИА Новости, 09.04.2025
Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что США могут заключить торговые соглашения со всеми, в том числе с ЕС, но на условиях, которые будут справедливы в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T22:24:00+03:00
2025-04-09T22:24:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что США могут заключить торговые соглашения со всеми, в том числе с ЕС, но на условиях, которые будут справедливы в отношении Вашингтона. "Да, можно заключить сделку со всеми. Сделка будет заключена с Китаем. Сделка будет заключена с каждым из них. Я просто хочу справедливости. Это будут честные сделки для всех, но они не были честными по отношению к Соединенным Штатам", - заявил Трамп журналистам. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако ранее в среду Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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сша, вашингтон (штат), китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами

Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми, включая ЕС

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что США могут заключить торговые соглашения со всеми, в том числе с ЕС, но на условиях, которые будут справедливы в отношении Вашингтона.
"Да, можно заключить сделку со всеми. Сделка будет заключена с Китаем. Сделка будет заключена с каждым из них. Я просто хочу справедливости. Это будут честные сделки для всех, но они не были честными по отношению к Соединенным Штатам", - заявил Трамп журналистам.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако ранее в среду Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Минфин США прокомментировал решение Трампа о приостановке пошлин
Вчера, 22:06
 
СШАВашингтон (штат)КитайДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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