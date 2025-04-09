https://ria.ru/20250409/tramp-2010347761.html

Минфин Италии оценил решение Трампа о приостановке пошлин

Минфин Италии оценил решение Трампа о приостановке пошлин - РИА Новости, 09.04.2025

Минфин Италии оценил решение Трампа о приостановке пошлин

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что принял к сведению и положительно оценил решение президента США Дональда Трампа о... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T21:27:00+03:00

2025-04-09T21:27:00+03:00

2025-04-09T21:58:00+03:00

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введение трампом пошлин на импорт

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РИМ, 9 апр – РИА Новости. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что принял к сведению и положительно оценил решение президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран. "Я принимаю к сведению и оцениваю положительно инициативу Трампа", - сказал Джорджетти на пресс-конференции после заседания Совета министров Италии. Глава минфина добавил, что Трамп "понял цель" и соответствующая оценка потребует времени. Относительно экономического влияния пошлин итальянское правительство "могло бы написать любую цифру", но пытается вычислить прямые и косвенные последствия. "Нужно рассуждать с холодной головой. Необходимы хирургические действия", - сказал Джорджетти. Министр также рассказал, что страны "Большой семерки", за исключением США, обсудили, как реагировать на намерение Трампа ввести пошлины."В рамках G7 все, кроме США, говорили между собой, чтобы попытаться успокоить ситуацию и найти способ усадить администрацию Трампа за стол переговоров и занять разумную позицию. Не знаю, произошло ли это из-за давления союзников, но это правильная вещь", - сказал Джорджетти.Трамп в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

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сша, китай, италия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире