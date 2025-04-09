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Минфин Италии оценил решение Трампа о приостановке пошлин - РИА Новости, 09.04.2025
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21:27 09.04.2025 (обновлено: 21:58 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/tramp-2010347761.html
Минфин Италии оценил решение Трампа о приостановке пошлин
Минфин Италии оценил решение Трампа о приостановке пошлин - РИА Новости, 09.04.2025
Минфин Италии оценил решение Трампа о приостановке пошлин
Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что принял к сведению и положительно оценил решение президента США Дональда Трампа о... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T21:27:00+03:00
2025-04-09T21:58:00+03:00
сша
китай
италия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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РИМ, 9 апр – РИА Новости. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что принял к сведению и положительно оценил решение президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран. "Я принимаю к сведению и оцениваю положительно инициативу Трампа", - сказал Джорджетти на пресс-конференции после заседания Совета министров Италии. Глава минфина добавил, что Трамп "понял цель" и соответствующая оценка потребует времени. Относительно экономического влияния пошлин итальянское правительство "могло бы написать любую цифру", но пытается вычислить прямые и косвенные последствия. "Нужно рассуждать с холодной головой. Необходимы хирургические действия", - сказал Джорджетти. Министр также рассказал, что страны "Большой семерки", за исключением США, обсудили, как реагировать на намерение Трампа ввести пошлины."В рамках G7 все, кроме США, говорили между собой, чтобы попытаться успокоить ситуацию и найти способ усадить администрацию Трампа за стол переговоров и занять разумную позицию. Не знаю, произошло ли это из-за давления союзников, но это правильная вещь", - сказал Джорджетти.Трамп в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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сша, китай, италия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Италия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Минфин Италии оценил решение Трампа о приостановке пошлин

Глава Минфина Италии Джорджетти положительно оценил решение Трампа по пошлинам

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 9 апр – РИА Новости. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что принял к сведению и положительно оценил решение президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран.
"Я принимаю к сведению и оцениваю положительно инициативу Трампа", - сказал Джорджетти на пресс-конференции после заседания Совета министров Италии. Глава минфина добавил, что Трамп "понял цель" и соответствующая оценка потребует времени. Относительно экономического влияния пошлин итальянское правительство "могло бы написать любую цифру", но пытается вычислить прямые и косвенные последствия.
"Нужно рассуждать с холодной головой. Необходимы хирургические действия", - сказал Джорджетти.
Министр также рассказал, что страны "Большой семерки", за исключением США, обсудили, как реагировать на намерение Трампа ввести пошлины.
"В рамках G7 все, кроме США, говорили между собой, чтобы попытаться успокоить ситуацию и найти способ усадить администрацию Трампа за стол переговоров и занять разумную позицию. Не знаю, произошло ли это из-за давления союзников, но это правильная вещь", - сказал Джорджетти.
Трамп в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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Вчера, 20:35
 
СШАКитайИталияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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