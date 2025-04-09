Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран
Трамп на 90 дней приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США <...> и что эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов, также вступающее в силу немедленно", — написал он.
На минувшей неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84.
Вечером 2 апреля глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
При этом в списке тех, к кому применят эти меры, нет России и Белоруссии.
По мнению американского лидера, введение пошлин — это декларация экономической независимости Штатов, которая поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
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