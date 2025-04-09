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Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран - РИА Новости, 09.04.2025
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20:32 09.04.2025 (обновлено: 21:26 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/tramp-2010343431.html
Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран
Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран - РИА Новости, 09.04.2025
Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран
США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T20:32:00+03:00
2025-04-09T21:26:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
россия
белоруссия
введение трампом пошлин на импорт
китай
пекин
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social."На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США &lt;...&gt; и что эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов, также вступающее в силу немедленно", — написал он.При этом Трамп объявил о повышении тарифов для Китая до 125 процентов, обвинив Пекин в "неуважении к мировым рынкам".Вечером 2 апреля глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке тех, к кому применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению американского лидера, введение пошлин — это декларация экономической независимости Штатов, которая поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html
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сша
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пекин
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сша, в мире, дональд трамп, россия, белоруссия, введение трампом пошлин на импорт, китай, пекин
США, В мире, Дональд Трамп, Россия, Белоруссия, Введение Трампом пошлин на импорт, Китай, Пекин
Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран

Трамп на 90 дней приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США <...> и что эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов, также вступающее в силу немедленно", — написал он.
Президент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный им указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Худший кошмар сбылся: Вашингтон и Пекин уже поделили мир
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При этом Трамп объявил о повышении тарифов для Китая до 125 процентов, обвинив Пекин в "неуважении к мировым рынкам".

На минувшей неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84.

Вечером 2 апреля глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
При этом в списке тех, к кому применят эти меры, нет России и Белоруссии.
По мнению американского лидера, введение пошлин — это декларация экономической независимости Штатов, которая поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Что стоит за тарифной политикой Трампа
Вчера, 08:00
 
СШАВ миреДональд ТрампРоссияБелоруссияВведение Трампом пошлин на импортКитайПекин
 
 
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