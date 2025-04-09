https://ria.ru/20250409/tramp-2010343431.html

Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран

Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран - РИА Новости, 09.04.2025

Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран

США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T20:32:00+03:00

2025-04-09T20:32:00+03:00

2025-04-09T21:26:00+03:00

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россия

белоруссия

введение трампом пошлин на импорт

китай

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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social."На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США <...> и что эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов, также вступающее в силу немедленно", — написал он.При этом Трамп объявил о повышении тарифов для Китая до 125 процентов, обвинив Пекин в "неуважении к мировым рынкам".Вечером 2 апреля глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке тех, к кому применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению американского лидера, введение пошлин — это декларация экономической независимости Штатов, которая поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

сша

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белоруссия

китай

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