https://ria.ru/20250409/tramp-2010343237.html

США повысили пошлины на товары из Китая до 125 процентов

США повысили пошлины на товары из Китая до 125 процентов - РИА Новости, 09.04.2025

США повысили пошлины на товары из Китая до 125 процентов

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T20:28:00+03:00

2025-04-09T20:28:00+03:00

2025-04-09T20:41:00+03:00

сша

китай

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%."Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, настоящим я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, начиная с момента вступления решения в силу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире