В Польше раскрыли, что Трамп задумал в отношении Украины
MP: Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украина не входит в новые приоритеты президента США Дональда Трампа, пишет польское издание Myśl Polska.
"Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее", — говорится в публикации.
"Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что глава Белого дома хочет переложить решение этой проблемы на ЕС, в частности, на Францию, Великобританию и Польшу.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказывал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказывал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>