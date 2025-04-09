https://ria.ru/20250409/tramp-2010293820.html

В Польше раскрыли, что Трамп задумал в отношении Украины

В Польше раскрыли, что Трамп задумал в отношении Украины - РИА Новости, 09.04.2025

В Польше раскрыли, что Трамп задумал в отношении Украины

Украина не входит в новые приоритеты президента США Дональда Трампа, пишет польское издание Myśl Polska. "Трамп определил новые приоритеты в геополитике США... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:45:00+03:00

2025-04-09T16:45:00+03:00

2025-04-09T16:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дональд трамп

сша

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009959789_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_21722062777d4b128dcaf8325366f775.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украина не входит в новые приоритеты президента США Дональда Трампа, пишет польское издание Myśl Polska. "Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее", — говорится в публикации.В статье отмечается, что глава Белого дома хочет переложить решение этой проблемы на ЕС, в частности, на Францию, Великобританию и Польшу. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказывал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250409/tramp-2010169769.html

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010178398.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, сша, владимир зеленский