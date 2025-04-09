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В Польше раскрыли, что Трамп задумал в отношении Украины - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/tramp-2010293820.html
В Польше раскрыли, что Трамп задумал в отношении Украины
В Польше раскрыли, что Трамп задумал в отношении Украины - РИА Новости, 09.04.2025
В Польше раскрыли, что Трамп задумал в отношении Украины
Украина не входит в новые приоритеты президента США Дональда Трампа, пишет польское издание Myśl Polska. "Трамп определил новые приоритеты в геополитике США... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:45:00+03:00
2025-04-09T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украина не входит в новые приоритеты президента США Дональда Трампа, пишет польское издание Myśl Polska. "Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее", — говорится в публикации.В статье отмечается, что глава Белого дома хочет переложить решение этой проблемы на ЕС, в частности, на Францию, Великобританию и Польшу. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказывал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250409/tramp-2010169769.html
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010178398.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский
В Польше раскрыли, что Трамп задумал в отношении Украины

MP: Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украина не входит в новые приоритеты президента США Дональда Трампа, пишет польское издание Myśl Polska.

"Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп во время ужина Национальной республиканской конференции конгресса. 8 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
"Целуют меня в зад". Трамп сделал неожиданное заявление
Вчера, 09:54
В статье отмечается, что глава Белого дома хочет переложить решение этой проблемы на ЕС, в частности, на Францию, Великобританию и Польшу.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказывал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Киеве раскрыли, что произошло со сделкой по недрам с США
Вчера, 10:36
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАВладимир Зеленский
 
 
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