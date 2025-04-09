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Вице-премьер Польши заявил о ядерной экономической войне, начатой Трампом - РИА Новости, 09.04.2025
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12:49 09.04.2025 (обновлено: 12:51 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/tramp-2010213301.html
Вице-премьер Польши заявил о ядерной экономической войне, начатой Трампом
Вице-премьер Польши заявил о ядерной экономической войне, начатой Трампом - РИА Новости, 09.04.2025
Вице-премьер Польши заявил о ядерной экономической войне, начатой Трампом
Президент США Дональд Трамп развязал "ядерную экономическую войну", заявил вице-премьер-министр Польши, министр информатизации Кшиштоф Гавковский в эфире... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:49:00+03:00
2025-04-09T12:51:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
ван и (политик)
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ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп развязал "ядерную экономическую войну", заявил вице-премьер-министр Польши, министр информатизации Кшиштоф Гавковский в эфире радиостанции RMF FM. "Мы имеем дело с нарастающей торговой войной. После очередных заявлений о наложении на Китай пошлин в размере более 100% в мире начинается атомная экономическая война", - сказал Гавковский. Он добавил, что взаимные пошлины США и Китая отразятся на всем мире. "Нас это тоже касается. Если между двумя державами идет торговая война, то это всегда отражается на всем мире и на ценах, и на экспорте, на импорте", - сказал вице-премьер. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками. В частности, на Китай пошлины составляли 54%. В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом. Трамп также пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html
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китай, сша, пекин, дональд трамп, ван и (политик), в мире, польша
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Ван И (политик), В мире, Польша
Вице-премьер Польши заявил о ядерной экономической войне, начатой Трампом

Вице-премьер Польши Гавковский: Трамп развязал ядерную экономическую войну

© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп развязал "ядерную экономическую войну", заявил вице-премьер-министр Польши, министр информатизации Кшиштоф Гавковский в эфире радиостанции RMF FM.
"Мы имеем дело с нарастающей торговой войной. После очередных заявлений о наложении на Китай пошлин в размере более 100% в мире начинается атомная экономическая война", - сказал Гавковский.
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Он добавил, что взаимные пошлины США и Китая отразятся на всем мире.
"Нас это тоже касается. Если между двумя державами идет торговая война, то это всегда отражается на всем мире и на ценах, и на экспорте, на импорте", - сказал вице-премьер.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками. В частности, на Китай пошлины составляли 54%.
В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом.
Трамп также пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.
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