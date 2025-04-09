Вице-премьер Польши заявил о ядерной экономической войне, начатой Трампом
Вице-премьер Польши Гавковский: Трамп развязал ядерную экономическую войну
© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп развязал "ядерную экономическую войну", заявил вице-премьер-министр Польши, министр информатизации Кшиштоф Гавковский в эфире радиостанции RMF FM.
"Мы имеем дело с нарастающей торговой войной. После очередных заявлений о наложении на Китай пошлин в размере более 100% в мире начинается атомная экономическая война", - сказал Гавковский.
Он добавил, что взаимные пошлины США и Китая отразятся на всем мире.
"Нас это тоже касается. Если между двумя державами идет торговая война, то это всегда отражается на всем мире и на ценах, и на экспорте, на импорте", - сказал вице-премьер.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками. В частности, на Китай пошлины составляли 54%.
В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом.
Трамп также пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.