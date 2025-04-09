"Целуют меня в зад". Трамп сделал неожиданное заявление
Трамп заявил, что из-за пошлин страны целуют его в зад и хотят договориться
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп во время ужина Национальной республиканской конференции конгресса. 8 апреля 2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп во время ужина Национальной республиканской конференции конгресса. 8 апреля 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пренебрежительно отозвался о странах, обращающихся к нему из-за пошлин. Об этом он сказал, выступая на ужине Национальной республиканской конференции конгресса.
"Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Они умирают [от желания] заключить сделку: "Пожалуйста, пожалуйста, заключите [с нами] сделку. Я сделаю все что угодно, сэр", — сказал он.
"Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Они умирают [от желания] заключить сделку: "Пожалуйста, пожалуйста, заключите [с нами] сделку. Я сделаю все что угодно, сэр", — сказал он.
Кроме того, Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины Штатов не по правилам, добавив, что дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдет на сделку.
Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе — "угрозы в адрес Китая — неправильный способ взаимодействия".
Так же глава Белого дома накануне утверждал, что работа и по достижению сделок со странами относительно новых пошлин идет хорошо, и уже более 70 стран изъявили желание договориться с Вашингтоном о тарифах.
Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе — "угрозы в адрес Китая — неправильный способ взаимодействия".
Так же глава Белого дома накануне утверждал, что работа и по достижению сделок со странами относительно новых пошлин идет хорошо, и уже более 70 стран изъявили желание договориться с Вашингтоном о тарифах.