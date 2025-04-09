https://ria.ru/20250409/tramp-2010169769.html

"Целуют меня в зад". Трамп сделал неожиданное заявление

"Целуют меня в зад". Трамп сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 09.04.2025

"Целуют меня в зад". Трамп сделал неожиданное заявление

Президент США Дональд Трамп пренебрежительно отозвался о странах, обращающихся к нему из-за пошлин. Об этом он сказал, выступая на ужине Национальной... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:54:00+03:00

2025-04-09T09:54:00+03:00

2025-04-09T11:14:00+03:00

дональд трамп

вашингтон (штат)

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пренебрежительно отозвался о странах, обращающихся к нему из-за пошлин. Об этом он сказал, выступая на ужине Национальной республиканской конференции конгресса. "Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Они умирают [от желания] заключить сделку: "Пожалуйста, пожалуйста, заключите [с нами] сделку. Я сделаю все что угодно, сэр", — сказал он. Кроме того, Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины Штатов не по правилам, добавив, что дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдет на сделку. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе — "угрозы в адрес Китая — неправильный способ взаимодействия". Так же глава Белого дома накануне утверждал, что работа и по достижению сделок со странами относительно новых пошлин идет хорошо, и уже более 70 стран изъявили желание договориться с Вашингтоном о тарифах.

https://ria.ru/20250409/analitik-2010161296.html

https://ria.ru/20250409/poshliny-2010155461.html

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дональд трамп, вашингтон (штат), в мире, введение трампом пошлин на импорт