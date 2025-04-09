https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html
Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам
Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам - РИА Новости, 09.04.2025
Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины Штатов не по правилам, дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдет на... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:31:00+03:00
2025-04-09T03:31:00+03:00
2025-04-09T03:37:00+03:00
китай
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в мире
пекин
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины Штатов не по правилам, дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдет на сделку."Они используют каждый трюк, надо отдать им должное. Они манипулируют валютой для компенсации из-за пошлин. Они не должны так делать, так - не по правилам", - сказал Трамп на ужине Национальной республиканской конференции конгресса.Трамп заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 104% будут действовать со среды. "И до тех пор пока они не заключат сделку. Думаю, они заключат сделку. Они хотят, просто не знают, как начать, потому что они гордые люди", - сказал Трамп.Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе - "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
https://ria.ru/20250408/tramp-2010126506.html
https://ria.ru/20250408/ekspert-2010116058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, в мире, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, В мире, Пекин, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам
Трамп: меры Китая, направленные на компенсацию введенных США пошлин, вне правил