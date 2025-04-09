Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 09.04.2025 (обновлено: 03:37 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html
Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам
Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам - РИА Новости, 09.04.2025
Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины Штатов не по правилам, дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдет на... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:31:00+03:00
2025-04-09T03:37:00+03:00
китай
сша
в мире
пекин
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009959789_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_21722062777d4b128dcaf8325366f775.jpg
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины Штатов не по правилам, дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдет на сделку."Они используют каждый трюк, надо отдать им должное. Они манипулируют валютой для компенсации из-за пошлин. Они не должны так делать, так - не по правилам", - сказал Трамп на ужине Национальной республиканской конференции конгресса.Трамп заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 104% будут действовать со среды. "И до тех пор пока они не заключат сделку. Думаю, они заключат сделку. Они хотят, просто не знают, как начать, потому что они гордые люди", - сказал Трамп.Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе - "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
https://ria.ru/20250408/tramp-2010126506.html
https://ria.ru/20250408/ekspert-2010116058.html
китай
сша
пекин
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009959789_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_530491a6fb2adc6d8c6db9f00b84158f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, в мире, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, В мире, Пекин, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам

Трамп: меры Китая, направленные на компенсацию введенных США пошлин, вне правил

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины Штатов не по правилам, дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдет на сделку.
"Они используют каждый трюк, надо отдать им должное. Они манипулируют валютой для компенсации из-за пошлин. Они не должны так делать, так - не по правилам", - сказал Трамп на ужине Национальной республиканской конференции конгресса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США
Вчера, 23:29
Трамп заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 104% будут действовать со среды. "И до тех пор пока они не заключат сделку. Думаю, они заключат сделку. Они хотят, просто не знают, как начать, потому что они гордые люди", - сказал Трамп.
Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе - "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Эксперт рассказал о последствиях введения США пошлин на импорт из Китая
Вчера, 21:07
 
КитайСШАВ миреПекинВашингтон (штат)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала