https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html

Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам

Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам - РИА Новости, 09.04.2025

Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины Штатов не по правилам, дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдет на... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T03:31:00+03:00

2025-04-09T03:31:00+03:00

2025-04-09T03:37:00+03:00

китай

сша

в мире

пекин

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины Штатов не по правилам, дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдет на сделку."Они используют каждый трюк, надо отдать им должное. Они манипулируют валютой для компенсации из-за пошлин. Они не должны так делать, так - не по правилам", - сказал Трамп на ужине Национальной республиканской конференции конгресса.Трамп заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 104% будут действовать со среды. "И до тех пор пока они не заключат сделку. Думаю, они заключат сделку. Они хотят, просто не знают, как начать, потому что они гордые люди", - сказал Трамп.Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе - "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".

https://ria.ru/20250408/tramp-2010126506.html

https://ria.ru/20250408/ekspert-2010116058.html

китай

сша

пекин

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, в мире, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт