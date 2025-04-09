https://ria.ru/20250409/tramp-2010138394.html
Трамп пообещал поддержать республиканцев на выборах в конгресс
Трамп пообещал поддержать республиканцев на выборах в конгресс - РИА Новости, 09.04.2025
Трамп пообещал поддержать республиканцев на выборах в конгресс
Президент США Дональд Трамп призвал однопартийцев обеспечить республиканцам преимущество в палате представителей на предстоящих в конце 2026 года промежуточных... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T02:56:00+03:00
2025-04-09T02:56:00+03:00
2025-04-09T02:56:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал однопартийцев обеспечить республиканцам преимущество в палате представителей на предстоящих в конце 2026 года промежуточных выборах, пообещав поддерживать кандидатов. "Я намерен лично выступать в поддержку кандидатов по всей стране", - сказал Трамп на ужине Национальной конференции республиканцев в конгрессе. Структура занимается продвижением кандидатов в палату представителей. Следующие выборы состоятся в ноябре 2026 года. "Мы победим на промежуточных выборах. И у нас будет ураганное преимущество", - сказал президент США. "Я буду выступать на митингах, но как минимум буду выступать по телевидению", - пообещал Трамп поддержку однопартийцам.
https://ria.ru/20250322/tramp-2006563968.html
https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пообещал поддержать республиканцев на выборах в конгресс
Трамп пообещал обеспечить республиканцам преимущество на выборах в 2026 году