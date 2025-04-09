https://ria.ru/20250409/tramp-2010138394.html

Трамп пообещал поддержать республиканцев на выборах в конгресс

Трамп пообещал поддержать республиканцев на выборах в конгресс - РИА Новости, 09.04.2025

Трамп пообещал поддержать республиканцев на выборах в конгресс

Президент США Дональд Трамп призвал однопартийцев обеспечить республиканцам преимущество в палате представителей на предстоящих в конце 2026 года промежуточных... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T02:56:00+03:00

2025-04-09T02:56:00+03:00

2025-04-09T02:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал однопартийцев обеспечить республиканцам преимущество в палате представителей на предстоящих в конце 2026 года промежуточных выборах, пообещав поддерживать кандидатов. "Я намерен лично выступать в поддержку кандидатов по всей стране", - сказал Трамп на ужине Национальной конференции республиканцев в конгрессе. Структура занимается продвижением кандидатов в палату представителей. Следующие выборы состоятся в ноябре 2026 года. "Мы победим на промежуточных выборах. И у нас будет ураганное преимущество", - сказал президент США. "Я буду выступать на митингах, но как минимум буду выступать по телевидению", - пообещал Трамп поддержку однопартийцам.

https://ria.ru/20250322/tramp-2006563968.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп