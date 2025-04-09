https://ria.ru/20250409/tramp-2010130971.html

Трамп подписал указы о расширении использования угля

Трамп подписал указы о расширении использования угля - РИА Новости, 09.04.2025

Трамп подписал указы о расширении использования угля

Президент США Дональд Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T00:19:00+03:00

2025-04-09T00:19:00+03:00

2025-04-09T00:20:00+03:00

сша

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии. Как объявили в Белом доме в ходе церемонии подписания, один из указов касается отмены "дискриминационных подходов" к угольной индустрии, документ разрешает новые договоренности о лизинге и проекты. Другой документ предусматривает защиту работающих угольных шахт от политики прошлой администрации во главе с Джо Байденом, "основанной на ненаучном и нереалистичном подходе" к сокращению использования угля для производства энергии, сообщили в Белом доме.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995243931.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, дональд трамп, джо байден, в мире