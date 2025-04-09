https://ria.ru/20250409/tramp-2010130971.html
Трамп подписал указы о расширении использования угля
Трамп подписал указы о расширении использования угля - РИА Новости, 09.04.2025
Трамп подписал указы о расширении использования угля
Президент США Дональд Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T00:19:00+03:00
2025-04-09T00:19:00+03:00
2025-04-09T00:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии. Как объявили в Белом доме в ходе церемонии подписания, один из указов касается отмены "дискриминационных подходов" к угольной индустрии, документ разрешает новые договоренности о лизинге и проекты. Другой документ предусматривает защиту работающих угольных шахт от политики прошлой администрации во главе с Джо Байденом, "основанной на ненаучном и нереалистичном подходе" к сокращению использования угля для производства энергии, сообщили в Белом доме.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995243931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп подписал указы о расширении использования угля
Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии