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Трамп подписал указы о расширении использования угля - РИА Новости, 09.04.2025
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00:19 09.04.2025 (обновлено: 00:20 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/tramp-2010130971.html
Трамп подписал указы о расширении использования угля
Трамп подписал указы о расширении использования угля - РИА Новости, 09.04.2025
Трамп подписал указы о расширении использования угля
Президент США Дональд Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T00:19:00+03:00
2025-04-09T00:20:00+03:00
сша
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии. Как объявили в Белом доме в ходе церемонии подписания, один из указов касается отмены "дискриминационных подходов" к угольной индустрии, документ разрешает новые договоренности о лизинге и проекты. Другой документ предусматривает защиту работающих угольных шахт от политики прошлой администрации во главе с Джо Байденом, "основанной на ненаучном и нереалистичном подходе" к сокращению использования угля для производства энергии, сообщили в Белом доме.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995243931.html
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сша, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп подписал указы о расширении использования угля

Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии.
Как объявили в Белом доме в ходе церемонии подписания, один из указов касается отмены "дискриминационных подходов" к угольной индустрии, документ разрешает новые договоренности о лизинге и проекты. Другой документ предусматривает защиту работающих угольных шахт от политики прошлой администрации во главе с Джо Байденом, "основанной на ненаучном и нереалистичном подходе" к сокращению использования угля для производства энергии, сообщили в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп заявил, что США могут поставлять энергию всему миру сотни лет
24 января, 05:23
 
СШАДональд ТрампДжо БайденВ мире
 
 
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