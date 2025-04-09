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Трамп попробовал застать Путина врасплох. Это оказалось очень плохой идеей - РИА Новости, 09.04.2025
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08:00 09.04.2025 (обновлено: 12:40 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/tramp-2010127153.html
Трамп попробовал застать Путина врасплох. Это оказалось очень плохой идеей
Трамп попробовал застать Путина врасплох. Это оказалось очень плохой идеей - РИА Новости, 09.04.2025
Трамп попробовал застать Путина врасплох. Это оказалось очень плохой идеей
Вчерашний эфир американского телеканала FOX в прайм-тайм мог выглядеть примерно так: РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:00:00+03:00
2025-04-09T12:40:00+03:00
сша
россия
китай
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
оон
евросоюз
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Вчерашний эфир американского телеканала FOX в прайм-тайм мог выглядеть примерно так:"Добрый вечер, уважаемые телезрители!Сегодняшняя передача посвящена теме, важной для каждого человека в мире: миру во всем мире. И, как известно, нет человека, который хочет больше мира во всем мире, чем президент США Дональд Трамп.В своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году господин Трамп заявил: "Чтобы сделать жизнь людей лучше, мы должны работать вместе в тесной гармонии и единстве, создавая более безопасное и мирное будущее для всех народов. Нам нужна гармония и дружба, а не конфликт и вражда. Соединенные Штаты Америки являются величайшей силой добра в истории мира и величайшим защитником суверенитета, безопасности и процветания всех".Выступая в том же году перед конгрессом США, Дональд Трамп был тверд и последователен: "Мы хотим гармонии и стабильности. Мы хотим мира везде, где только возможно".В феврале этого года Дональд Трамп заявил о желании провести конференцию с Россией и Китаем, чтобы предложить сократить оборонные бюджеты на 50%: "Наши ядерные арсеналы могут уничтожить мир сто раз. Нам нет смысла тратить почти триллион долларов на вооружения. &lt;…&gt; Мы можем их потратить на что-то другое".Простите, мне только что передали важное дополнение. Эээ… Кхм. Из Белого дома только что сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки объявил о выделении одного триллиона долларов на национальную оборону, что стало рекордом в истории США. Это на 12% больше, чем 892 миллиарда долларов, утвержденные конгрессом ранее.Продолжаем нашу передачу. Дональд Трамп всегда говорил, что Америка не может экономить на обороне: рекордный бюджет на ядерные ракеты, подлодки и авианосцы — это именно то, что сейчас нужно для мира во всем мире!"Интересно, что новость о рекордном оборонном бюджете США появилась в разгар мировой тарифной паники, вызванной ввозными пошлинами, введенными Вашингтоном почти против всего мира, и при реальной перспективе серьезнейшего финансового и политического кризиса в Америке, если главные цели тарифов — ЕС и Китай — решат пойти до конца.Это означает, что даже в этом случае ранее невиданный военный бюджет для администрации Трампа жизненно важен.Без колебаний одобренные Трампом военные инициативы, проекты и программы многообразны и масштабны: тут и возобновление ядерных испытаний, и запуск производства новейших стратегических бомбардировщиков, и кардинальное обновление арсенала межконтинентальных баллистических ракет. В планах американского президента: создание так называемого золотого купола — колоссальной системы ПРО, охватывающей всю территорию США и способной (в теории) перехватывать самые современные виды ракет, а также орбитальной группировки спутников-перехватчиков с лазерным оружием, строительство 12 новых ядерных подводных лодок, 390 боевых кораблей и ускоренная разработка гиперзвукового оружия.По мнению некоторых обозревателей, переход от миротворческой риторики, приятно удивившей всех, к классическому подходу времен холодной войны совпал с недавним докладом Национальной разведки США, главный вывод которого: несмотря на активный военный конфликт на Украине, который должен был ослабить Москву, российские Вооруженные силы динамично развиваются, а ядерный арсенал России остается "самым большим и технологически продвинутым", создавая "катастрофическую угрозу" для США.Примерно в это же время появился доклад мозгового центра Brookings, в котором была озвучена важная мысль: для Штатов уже недостаточна концепция "одна война — несколько конфликтов", в рамках которой уровень американских Вооруженных сил должен быть таков, чтобы победить в войне либо Россию, либо Китай и параллельно сдерживать несколько менее интенсивных конфликтов в разных частях света. По всей видимости, теперь принято решение увеличивать военную мощь США до уровня, когда есть гарантия военной победы одновременно над двумя главными геополитическими соперниками Америки.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле 2023 года заявил: "Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент. Они гораздо чаще обманывают, чем выполняют собственные обещания и предложения". Это было сказано про администрацию Байдена.Наше руководство, даже испытывая симпатию к новым лицам "на той стороне", имеет все причины для десятикратной предусмотрительности при любой риторике со стороны Запада вообще и США в частности и имеет перед глазами огромный лист случаев, когда и американцы, и европейцы легко переступали через любые договоренности и клятвенные обещания. Именно поэтому даже после супердружеского звонка между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом российское руководство не бросилось в объятия американцам, а ограничилось "осторожным оптимизмом", поддерживая все хорошее против всего плохого, но призывая сначала посмотреть "на конкретные шаги".Вчера одним из конкретных шагов Дональда Трампа стало утверждение самого большого военного бюджета в мире, который по определению направлен в том числе и против нас.Россия не может и не будет полагаться на шансы или чью-то честность, и вчерашняя новость однозначно не застала наше руководство врасплох: сейчас у нас реализуется "Государственная программа по вооружениям 2025-2034", принятая в работу в 2024-м, которая с многократным запасом перекрывает все возможные риски и обнуляет любые бюджеты наших гипотетических противников. Например, недавно в Северодвинске при участии российского президента на воду была спущена новейшая атомная подводная лодка "Пермь" проекта "Ясень-М" — первая и единственная в мире, которая способна нести гиперзвуковые крылатые ракеты. На подходе — целая серия. В нашем военном портфолио — множество других громких и убийственных кейсов. Это ясный сигнал всем, кто думает, что России можно выкрутить руки военным способом для достижения "выгодной сделки".Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "отношениям России и США администрацией Байдена был нанесен страшнейший ущерб, взаимное доверие только предстоит восстановить". Если администрация Трампа на самом деле намеревается восстановить отношения, то объявление рекордного военного бюджета — не самый лучший призыв к миру.
https://ria.ru/20250408/peregovory-2010114147.html
https://ria.ru/20250405/tramp-2009426208.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, оон, евросоюз, аналитика
США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, Евросоюз, Аналитика

Трамп попробовал застать Путина врасплох. Это оказалось очень плохой идеей

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Вчерашний эфир американского телеканала FOX в прайм-тайм мог выглядеть примерно так:
"Добрый вечер, уважаемые телезрители!
Сегодняшняя передача посвящена теме, важной для каждого человека в мире: миру во всем мире. И, как известно, нет человека, который хочет больше мира во всем мире, чем президент США Дональд Трамп.
В своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году господин Трамп заявил: "Чтобы сделать жизнь людей лучше, мы должны работать вместе в тесной гармонии и единстве, создавая более безопасное и мирное будущее для всех народов. Нам нужна гармония и дружба, а не конфликт и вражда. Соединенные Штаты Америки являются величайшей силой добра в истории мира и величайшим защитником суверенитета, безопасности и процветания всех".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Киевские джунгли": в ЕС сделали заявление о переговорах Путина и Трампа
8 апреля, 20:47
Выступая в том же году перед конгрессом США, Дональд Трамп был тверд и последователен: "Мы хотим гармонии и стабильности. Мы хотим мира везде, где только возможно".
В феврале этого года Дональд Трамп заявил о желании провести конференцию с Россией и Китаем, чтобы предложить сократить оборонные бюджеты на 50%: "Наши ядерные арсеналы могут уничтожить мир сто раз. Нам нет смысла тратить почти триллион долларов на вооружения. <…> Мы можем их потратить на что-то другое".
Простите, мне только что передали важное дополнение. Эээ… Кхм. Из Белого дома только что сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки объявил о выделении одного триллиона долларов на национальную оборону, что стало рекордом в истории США. Это на 12% больше, чем 892 миллиарда долларов, утвержденные конгрессом ранее.
Продолжаем нашу передачу. Дональд Трамп всегда говорил, что Америка не может экономить на обороне: рекордный бюджет на ядерные ракеты, подлодки и авианосцы — это именно то, что сейчас нужно для мира во всем мире!"
Интересно, что новость о рекордном оборонном бюджете США появилась в разгар мировой тарифной паники, вызванной ввозными пошлинами, введенными Вашингтоном почти против всего мира, и при реальной перспективе серьезнейшего финансового и политического кризиса в Америке, если главные цели тарифов — ЕС и Китай — решат пойти до конца.
Это означает, что даже в этом случае ранее невиданный военный бюджет для администрации Трампа жизненно важен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Пугать Путина бесполезно: Трампу не стоит даже пытаться
5 апреля, 08:00
Без колебаний одобренные Трампом военные инициативы, проекты и программы многообразны и масштабны: тут и возобновление ядерных испытаний, и запуск производства новейших стратегических бомбардировщиков, и кардинальное обновление арсенала межконтинентальных баллистических ракет. В планах американского президента: создание так называемого золотого купола — колоссальной системы ПРО, охватывающей всю территорию США и способной (в теории) перехватывать самые современные виды ракет, а также орбитальной группировки спутников-перехватчиков с лазерным оружием, строительство 12 новых ядерных подводных лодок, 390 боевых кораблей и ускоренная разработка гиперзвукового оружия.
По мнению некоторых обозревателей, переход от миротворческой риторики, приятно удивившей всех, к классическому подходу времен холодной войны совпал с недавним докладом Национальной разведки США, главный вывод которого: несмотря на активный военный конфликт на Украине, который должен был ослабить Москву, российские Вооруженные силы динамично развиваются, а ядерный арсенал России остается "самым большим и технологически продвинутым", создавая "катастрофическую угрозу" для США.
Примерно в это же время появился доклад мозгового центра Brookings, в котором была озвучена важная мысль: для Штатов уже недостаточна концепция "одна война — несколько конфликтов", в рамках которой уровень американских Вооруженных сил должен быть таков, чтобы победить в войне либо Россию, либо Китай и параллельно сдерживать несколько менее интенсивных конфликтов в разных частях света. По всей видимости, теперь принято решение увеличивать военную мощь США до уровня, когда есть гарантия военной победы одновременно над двумя главными геополитическими соперниками Америки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В США назвали последний козырь Трампа против Путина
3 апреля, 22:44
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле 2023 года заявил: "Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент. Они гораздо чаще обманывают, чем выполняют собственные обещания и предложения". Это было сказано про администрацию Байдена.
Наше руководство, даже испытывая симпатию к новым лицам "на той стороне", имеет все причины для десятикратной предусмотрительности при любой риторике со стороны Запада вообще и США в частности и имеет перед глазами огромный лист случаев, когда и американцы, и европейцы легко переступали через любые договоренности и клятвенные обещания. Именно поэтому даже после супердружеского звонка между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом российское руководство не бросилось в объятия американцам, а ограничилось "осторожным оптимизмом", поддерживая все хорошее против всего плохого, но призывая сначала посмотреть "на конкретные шаги".
Вчера одним из конкретных шагов Дональда Трампа стало утверждение самого большого военного бюджета в мире, который по определению направлен в том числе и против нас.
Россия не может и не будет полагаться на шансы или чью-то честность, и вчерашняя новость однозначно не застала наше руководство врасплох: сейчас у нас реализуется "Государственная программа по вооружениям 2025-2034", принятая в работу в 2024-м, которая с многократным запасом перекрывает все возможные риски и обнуляет любые бюджеты наших гипотетических противников. Например, недавно в Северодвинске при участии российского президента на воду была спущена новейшая атомная подводная лодка "Пермь" проекта "Ясень-М" — первая и единственная в мире, которая способна нести гиперзвуковые крылатые ракеты. На подходе — целая серия. В нашем военном портфолио — множество других громких и убийственных кейсов. Это ясный сигнал всем, кто думает, что России можно выкрутить руки военным способом для достижения "выгодной сделки".
Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "отношениям России и США администрацией Байдена был нанесен страшнейший ущерб, взаимное доверие только предстоит восстановить". Если администрация Трампа на самом деле намеревается восстановить отношения, то объявление рекордного военного бюджета — не самый лучший призыв к миру.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ради триллиона долларов и встречи с Путиным Трамп полетит в пустыню
1 апреля, 08:00
 
СШАРоссияКитайДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровООНЕвросоюзАналитика
 
 
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