https://ria.ru/20250409/tovary-2010337361.html

Bloomberg назвало товары, подверженные торговой эскалации США и Китая

Bloomberg назвало товары, подверженные торговой эскалации США и Китая - РИА Новости, 09.04.2025

Bloomberg назвало товары, подверженные торговой эскалации США и Китая

Смартфоны, игровые приставки, тостеры и мех барсука оказались среди товаров, наиболее подверженных влиянию эскалации взаимных пошлин между США и Китаем, пишет... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T19:27:00+03:00

2025-04-09T19:27:00+03:00

2025-04-09T19:27:00+03:00

сша

китай

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Смартфоны, игровые приставки, тостеры и мех барсука оказались среди товаров, наиболее подверженных влиянию эскалации взаимных пошлин между США и Китаем, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственный анализ данных комиссии по международной торговле США за 2024 год. "Китайские компании являются ключевыми поставщиками товаров и материалов, без которых многие американцы едва могут обойтись. В прошлом году смартфоны, в основном iPhone от Apple, стали крупнейшей статьей импорта в США из Китая, объем их импорта составил 41 миллиард долларов. Более 70% всего американского импорта смартфонов приходится на Китай", - отмечает агентство. Кроме того, Китай полностью снабжает США мехом барсука и других животных, необходимого для производства щеток. На Китай также приходится почти 90% всех покупаемых в США игровых приставок, а также 99% тостеров, одеял с подогревом, кальция и будильников и 90% зонтов, термосов, искусственных цветов, светодиодных ламп и деревянных вешалок для одежды. Еще одна чувствительная область - критически важные минералы и редкоземельные металлы. Так, в прошлом году на китайские компании пришлось почти 80% потребляемого в США скандия и иттрия. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками. В частности, на Китай пошлины составляли 54%. В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html

сша

китай

пекин

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сша, китай, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире