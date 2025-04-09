Bloomberg назвало товары, подверженные торговой эскалации США и Китая
Bloomberg опубликовало список товаров, подверженных торговой эскалации США и КНР
© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Смартфоны, игровые приставки, тостеры и мех барсука оказались среди товаров, наиболее подверженных влиянию эскалации взаимных пошлин между США и Китаем, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственный анализ данных комиссии по международной торговле США за 2024 год.
"Китайские компании являются ключевыми поставщиками товаров и материалов, без которых многие американцы едва могут обойтись. В прошлом году смартфоны, в основном iPhone от Apple, стали крупнейшей статьей импорта в США из Китая, объем их импорта составил 41 миллиард долларов. Более 70% всего американского импорта смартфонов приходится на Китай", - отмечает агентство.
Кроме того, Китай полностью снабжает США мехом барсука и других животных, необходимого для производства щеток. На Китай также приходится почти 90% всех покупаемых в США игровых приставок, а также 99% тостеров, одеял с подогревом, кальция и будильников и 90% зонтов, термосов, искусственных цветов, светодиодных ламп и деревянных вешалок для одежды.
Еще одна чувствительная область - критически важные минералы и редкоземельные металлы. Так, в прошлом году на китайские компании пришлось почти 80% потребляемого в США скандия и иттрия.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками. В частности, на Китай пошлины составляли 54%.
В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.