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Reuters: австрийский концерн прекратил закупки топлива у сербской компании - РИА Новости, 09.04.2025
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17:43 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/toplivo-2010316993.html
Reuters: австрийский концерн прекратил закупки топлива у сербской компании
Reuters: австрийский концерн прекратил закупки топлива у сербской компании - РИА Новости, 09.04.2025
Reuters: австрийский концерн прекратил закупки топлива у сербской компании
Австрийский нефтегазовый и химический концерн OMV прекратил закупки топлива у сербской энергетической компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,14,%... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:43:00+03:00
2025-04-09T17:43:00+03:00
экономика
сербия
сша
белград (город)
александр вучич
максим орешкин
нефтяная индустрия сербии
omv
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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Австрийский нефтегазовый и химический концерн OMV прекратил закупки топлива у сербской энергетической компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,14,% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") из-за угрозы американских санкций, пишет агентство Reuters. "Австрийский нефтегазовый и химический концерн OMV прекратил закупки топлива у сербской энергетической компании NIS, находящейся в большинстве в собственности российской Gazprom Neft, из-за угрозы американских санкций. Вместо этого OMV теперь самостоятельно организует снабжение своей сети автозаправок в Сербии", - пишет агентство. Уточняется, что топливо теперь импортируется с других европейских нефтеперерабатывающих заводов и доставляется по внутренним водным путям по Дунаю в Сербию. OMV располагает собственными продуктами с НПЗ в Австрии и Румынии и может также рассмотреть возможность закупки небольших объемов из других доступных источников, заявила компания. По её данным, она управляет в Сербии 64 автозаправками. В ходе визита в Белград замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина 22 марта министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович заверил, что власти Сербии будут принимать решения о будущем "Нефтяной индустрии Сербии", попавшей под санкции США, только совместно с Россией. Президент Сербии Александр Вучич 28 марта заявил, что санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" отложены на 30 дней. Компания NIS 19 марта подала минфину США запрос на исключение из списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), который ведет управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при министерстве финансов США. Подан и запрос на продление официально выданной специальной лицензии от 26 февраля, сроком до 28 марта этого года, когда санкции должны вступить в силу. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен сказал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
https://ria.ru/20250324/vulin-2006846987.html
https://ria.ru/20250322/serbiya-2006686001.html
https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005476043.html
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экономика, сербия, сша, белград (город), александр вучич, максим орешкин, нефтяная индустрия сербии, omv, газпром
Экономика, Сербия, США, Белград (город), Александр Вучич, Максим Орешкин, Нефтяная индустрия Сербии, OMV, Газпром
Reuters: австрийский концерн прекратил закупки топлива у сербской компании

Reuters: OMV прекратил закупки топлива у сербской NIS из-за угрозы санкций США

© Фото : пресс-служба ГазпромнефтиРабота комплекса "Глубокая переработка" на НПЗ в Панчево по Белградом
Работа комплекса Глубокая переработка на НПЗ в Панчево по Белградом - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : пресс-служба Газпромнефти
Работа комплекса "Глубокая переработка" на НПЗ в Панчево по Белградом. Архивное фото
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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Австрийский нефтегазовый и химический концерн OMV прекратил закупки топлива у сербской энергетической компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,14,% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") из-за угрозы американских санкций, пишет агентство Reuters.
"Австрийский нефтегазовый и химический концерн OMV прекратил закупки топлива у сербской энергетической компании NIS, находящейся в большинстве в собственности российской Gazprom Neft, из-за угрозы американских санкций. Вместо этого OMV теперь самостоятельно организует снабжение своей сети автозаправок в Сербии", - пишет агентство.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Уточняется, что топливо теперь импортируется с других европейских нефтеперерабатывающих заводов и доставляется по внутренним водным путям по Дунаю в Сербию. OMV располагает собственными продуктами с НПЗ в Австрии и Румынии и может также рассмотреть возможность закупки небольших объемов из других доступных источников, заявила компания. По её данным, она управляет в Сербии 64 автозаправками.
В ходе визита в Белград замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина 22 марта министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович заверил, что власти Сербии будут принимать решения о будущем "Нефтяной индустрии Сербии", попавшей под санкции США, только совместно с Россией.
Президент Сербии Александр Вучич 28 марта заявил, что санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" отложены на 30 дней.
Компания NIS 19 марта подала минфину США запрос на исключение из списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), который ведет управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при министерстве финансов США. Подан и запрос на продление официально выданной специальной лицензии от 26 февраля, сроком до 28 марта этого года, когда санкции должны вступить в силу.
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Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен сказал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути.
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
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