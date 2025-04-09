https://ria.ru/20250409/terakt-2010274713.html
После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте
После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте - РИА Новости, 09.04.2025
После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с обстрелом вооруженными формированиями Украины двух энергообъектов в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:53:00+03:00
2025-04-09T15:53:00+03:00
2025-04-09T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с обстрелом вооруженными формированиями Украины двух энергообъектов в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 8 апреля украинские военнослужащие, используя беспилотники, целенаправленно атаковали высоковольтные линии "Курскэнерго", в результате в селах Большое Солдатское, Камышное и Крупец Курской области мирные жители остались без электричества.Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте
СК завел уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ двух курских энергообъектов