https://ria.ru/20250409/terakt-2010274713.html

После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте

После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте - РИА Новости, 09.04.2025

После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с обстрелом вооруженными формированиями Украины двух энергообъектов в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:53:00+03:00

2025-04-09T15:53:00+03:00

2025-04-09T15:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с обстрелом вооруженными формированиями Украины двух энергообъектов в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 8 апреля украинские военнослужащие, используя беспилотники, целенаправленно атаковали высоковольтные линии "Курскэнерго", в результате в селах Большое Солдатское, Камышное и Крупец Курской области мирные жители остались без электричества.Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)