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После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 09.04.2025 (обновлено: 15:57 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/terakt-2010274713.html
После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте
После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте - РИА Новости, 09.04.2025
После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с обстрелом вооруженными формированиями Украины двух энергообъектов в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:53:00+03:00
2025-04-09T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с обстрелом вооруженными формированиями Украины двух энергообъектов в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 8 апреля украинские военнослужащие, используя беспилотники, целенаправленно атаковали высоковольтные линии "Курскэнерго", в результате в селах Большое Солдатское, Камышное и Крупец Курской области мирные жители остались без электричества.Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.
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происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте

СК завел уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ двух курских энергообъектов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с обстрелом вооруженными формированиями Украины двух энергообъектов в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 8 апреля украинские военнослужащие, используя беспилотники, целенаправленно атаковали высоковольтные линии "Курскэнерго", в результате в селах Большое Солдатское, Камышное и Крупец Курской области мирные жители остались без электричества.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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