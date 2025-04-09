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Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище - РИА Новости, 09.04.2025
Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости друг артиста Лука Сафронов-Затравкин. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T23:06:00+03:00
2025-04-09T23:06:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости друг артиста Лука Сафронов-Затравкин. "Процессия двинется на Николо-Архангельское кладбище, где Павла предадут земле уже в закрытом гробу", - сказал собеседник агентства. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
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Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Рэпера Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве