Рейтинг@Mail.ru
Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:06 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/tekhnik-2010354155.html
Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище - РИА Новости, 09.04.2025
Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости друг артиста Лука Сафронов-Затравкин. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T23:06:00+03:00
2025-04-09T23:06:00+03:00
шоубиз
москва
павел ивлев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009488633_0:394:1080:1002_1920x0_80_0_0_7fafaa5db7f563cb687d8c6de639f1c9.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости друг артиста Лука Сафронов-Затравкин. "Процессия двинется на Николо-Архангельское кладбище, где Павла предадут земле уже в закрытом гробу", - сказал собеседник агентства. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250407/tehnik-2009763258.html
https://ria.ru/20250409/dolg-2010147668.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009488633_0:419:1080:1229_1920x0_80_0_0_7d772a6721358412b6deb51dbc38025f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, павел ивлев, россия
Шоубиз, Москва, Павел Ивлев, Россия
Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище

Рэпера Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве

© @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© @techniquepashalive
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости друг артиста Лука Сафронов-Затравкин.
"Процессия двинется на Николо-Архангельское кладбище, где Павла предадут земле уже в закрытом гробу", - сказал собеседник агентства.
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника
7 апреля, 11:19
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Скончавшийся рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей
Вчера, 06:31
 
ШоубизМоскваПавел ИвлевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала